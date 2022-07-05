من بينهم شوكوروف.. مدرب الشارقة الإماراتي يحسم مصير 7 لاعبين

قرر أولاريو كوزمين، مدرب الفريق الكروي الأول لنادي الشارقة الإماراتي، مصير 7 لاعبين من الفريق، خلال الموسم المقبل.

Olario Cosmin se ha fijado en la permanencia de 7 jugadores hasta el momento en las filas del primer equipo de fútbol del club de los EAU, Sharjah, en la próxima temporada 2022-2023, según anunció el club a través de su cuenta oficial en la شبكة اجتماعية. تويتر.

وقرر مدرب فريق كرة القدم الأول لنادي الإمارات نادي الشارقة، خلال الموسم الجديد، عبدالله غانم، وأتابك شكوروف، ودرويش محمد، وسالم صالح، وماركوس ميلوني، وماجد حسن، وعبدالله الحمادي، خلال الموسم الجديد.

أنهى فريق نادي الشارقة لكرة القدم الموسم الماضي من بطولة الدوري الإماراتي، واحتل المركز الثاني برصيد 55 نقطة.