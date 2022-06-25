من بينهم عرض إماراتي ..3 أندية تتنافس على ضم مهاجم الزمالك

كشفت تقارير صحفية أن المهاجم الإيفواري رزاق سيسي لاعب الفريق الأول بالزمالك تلقى 3 عروض لمغادرة القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع نظيره سيراميكا كليوباترا يوم 28 يونيو الجاري، على استاد القاهرة الساعة التاسعة والنصف ليلا، في دور الـ23.

وأشارت تقارير إلى أن مهاجم الزمالك رزاق سيسي تلقى عرضًا إماراتيًا من نادي البطائح الصاعد حديثًا في دوري الدرجة الأولى، لترك صفوف الأبيض.

وأوضح أن سيسي تلقى عرضين محليين من نادي الاتحاد بالإسكندرية والبنك الأهلي.

سيسي (23 عاما) انضم إلى صفوف الزمالك في موسم 2022، فيما قضى 3 سنوات ونصف على سبيل الإعارة في الاتحاد بالإسكندرية.

شارك سيسيه مع الزمالك هذا الموسم في 10 مباريات دون تسجيل أو مساعدة.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، وفاز في 15، وخسر 4، وتعادل 3.