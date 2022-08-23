من جديد.. شيرين عبد الوهاب تقاضي حسام حبيب تفاصيل كاملة، كشف ياسر قنطوش، مستشار الفنانة شيرين عبد الوهاب عن تحرك قانوني جديد ضد طليفها حسام حبيب بسبب الفيديو الذي ظهر فيه برفقة مجموعة من أصدقائه يسخر فيه من أزمته معه، ومن خلال مقالنا التالي سوف نضع لكم تفاصيل خاصة من جديد.. شيرين عبد الوهاب تقاضي حسام حبيب تفاصيل كاملة، تابعونا.

من جديد.. شيرين عبد الوهاب تقاضي حسام حبيب تفاصيل كاملة

أكد ياسر قنطوش اتجاهه إلى مقاضاة حسام حبيب بعد حديثه الذي قال فيه: “الأسد لما يغيب.. الغابة بتسيب”، وذلك بعد أن نشرت شيرين عبد الوهاب مجموعة من الصور برفقة أصدقائها الملحنين في الاستديو الخاص بها، ولفت ياسر قنطوش أن الإسقاط في الفيديو واضح جداً، معلقاً في تصريحات لـ إرام نيوز: “سأقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد حسام حبيب بسبب الفيديو، وإسقاطه واضح جدا، وسنقوم بتأكيد هذا الإسقاط أمام جهات التحقيق”، وأكد أن هناك أكثر من بلاغ قدم ضده خلال الفترة الماضية وسيستمر الأمر إذا واصل تصريحاته المبطنة حول أزمته مع شيرين عبد الوهاب قائلاً: :لن نتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعو حسام حبيب إن لم يتراجع عما يقوم به، وهناك أكثر من بلاغ تم تقديمه ضده خلال الفترة الماضية”.

شيرين عبد الوهاب ترد على حسام حبيب

وفي أحدث ظهور له قال حسام حبيب: “لما الأسد يغيب الغابة بتسيب”، لتخرج الفنانة الشهيرة عن صمتها في تصريحاتها لموقع إخباري مصري وترد على طليفها، واكتفت شيرين في ردها على حسام حبيب بالاستشهاد بمثل شعبي آخر حيث قالت لموقع القاهرة 24: “اللي أعرفه إن الأسد مراته بتأكله”، لتشتعل بذلك مجدداً حرب التصريحات مجدداً بين الطرفين وسط توقعات بتزايد حدتها خلال الفترة المقبلة، وجاء ذلك بعد أن ظهر حسام حبيب مع الناشط الحقوقي الشهير المدافع عن قضايا الرجال سعيد جميل في فيديو على صفحته الشخصية قائلاً في مقطع الفيديو جملته الشهيرة التي دائما ما يصرح بها في البرامج حيث قال “الست يا إما بتعشش يا إما بتطفش” ليرد عليه حسام حبيب في مقطع فيديو قائلا: “لو سمحت يا حسام ممكن تقولنا إيه اللي بيحصل لما الأسد بيغيب، ليريد حسام مازحا: “الغابة بتسيب“.