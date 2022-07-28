من جربت الولاده في مستشفى الملك فيصل بالطائف ، دائماً ما يتم البحث من قبل النساء حول المستشفيات التي تتميز بالكادر الطبي المميز والذي يعمل في قسم الولادة داخل المشفى ، كون ان الولادة عملية ليست بالسهلة ، وخاصاً ما يتم البحث حول المستشفيات من قبل النساء وازواجهن ممن يحملن نتيجة العمليات الزراعية ، تابعوا معنا للتعرف على تجربت الولاده في مستشفى الملك فيصل بالطائف .

هل الولادة في المنزل آمنة للأم والطفل

تعتبر الولادة في المنزل آمنة إلى حد ما للأم والطفل، حيث أن الولادة بشكل عام عملية طبيعية تقوم بها جميع الإناث الحية، والمشكلة الرئيسية للولادة هي الألم الشديد الذي يصاحبها وصعوبة خروج الطفل. لكن بشكل عام الولادة الطبيعية هي عملية بسيطة للغاية ولكن مع ذلك يفضل الولادة في المستشفى للأسباب التالية

في بعض الحالات، تمرض المرأة من التعرض للتلوث أثناء الولادة، وهو ما لا يحدث أبدًا في المستشفى.

أحيانًا تجد بعض الأمهات صعوبة في الولادة قد تكون خطرة على حياتهن وحياة أطفالهن، الأمر الذي قد يتطلب من الأم إجراء عملية قيصرية، والتي يصعب جدًا إجراؤها في المنزل حتى تحت إشراف الطبيب، بينما من السهل حدوثها إذا كانت الولادة في المستشفى.

في بعض الأحيان يصاب الأطفال بتشوهات نتيجة صعوبة الأم في الولادة وتقوم القابلة بتسليم المرأة بشكل غير صحيح، وهو ما يقل احتمال حدوثه في المستشفى.

إذا خرج الطفل من رحم أمه مريضًا في المستشفى، فيمكن إنقاذه، على عكس ما يحدث إذا حدثت الولادة في المنزل.

جدير بالذكر أن معدل وفيات أو تشوه الأطفال المولودين في المنزل يبلغ 9 أطفال لكل ألف طفل، بينما يبلغ معدل وفيات الأطفال المولودين في المستشفى 4 أطفال لكل ألف طفل.

من حاول الولادة في مستشفى الملك فيصل بالطائف

ترغب العديد من النساء في التعرف على تجارب أخريات مع الولادة في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، وذلك لتقرير ما إذا كن سينجبن هناك أم لا، لذلك في هذا الجزء من المقال سنشرح بعض تجاربهن، لذلك أنه يمكنهم الوصول إلى قرار بشأن الولادة في ذلك المستشفى أم لا

تجربتي مع علاج الممرضات أثناء الولادة في مجمع الملك فيصل بالطائف

نستعرض في هذا الجزء من المقال تجربة امرأة مع الولادة بمستشفى الملك فيصل بالطائف

منذ حوالي 3 سنوات قررت أن أنجب طفلتي الأخيرة في مستشفى الملك فيصل بالطائف.

عندما ذهبت إلى المجمع الطبي بدا لي كل شيء مثاليًا ؛ الأمر الذي أثبت لي قراري وجعلني أختار ذلك المستشفى بقلب مطمئن.

في الواقع، كانت الطبيبات لطيفات للغاية ومتعاونات، لكن الممرضات كن فظات للغاية ؛ الأمر الذي كاد أن يتسبب في شجار بينهم وبين أهل زوجي وعائلتي.

لذلك أنصح كل من يختار ذلك المستشفى ألا يتسامح مع الممرضات ؛ لأنها قد تتعمد إيذاء وإهمال امرأة قد تكون متساهلة معها، أو تظهر الضعف أو القلق.

تجربتي مع أول ولادة في مستشفى الملك فيصل بالطائف

نستعرض في هذا الجزء من المقال تجربة امرأة مع الولادة بمستشفى الملك فيصل بالطائف

كنت أبحث عن مكان جيد لولادة طفلي الأول وبصراحة لم أجد مكانًا أفضل من مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف.

عندما ذهبت كنت قلقة وعصبية للغاية، لكن معاملة الطاقم الطبي كانت لطيفة للغاية.

كانت ولادتي صعبة للغاية، لذلك تم نقلي إلى غرفة العمليات وولادة طفلي بعملية قيصرية.

وبالرغم من الألم الذي نتج عن العملية بالطبع، إلا أن الطاقم الطبي كان ماهرًا، وكانوا قادرين على التحكم في حالتي إلى حد كبير.

لذلك أنصح جميع النساء بالولادة في ذلك المستشفى. لان تكاليفها منخفضة جدا مقارنة بقدرات المستشفى من تجهيزات وكوادر فنية بشرية مدربة.

حساب مستشفى الملك فيصل بالطائف على تويتر

يرغب الكثير من الأشخاص في الوقوف على رابط حساب مستشفى الملك فيصل الطبي على تويتر، حتى يتمكنوا من الوصول إلى منصة يمكنهم من خلالها الكتابة إلى المستشفى أو معرفة المزيد عنها، لذلك سنضع رابطًا للوصول إلى حساب المستشفى. على تويتر، ويمكن الوصول إلى حساب مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف على منصة تويتر “”.

رقم هاتف مستشفى الملك فيصل بالطائف

يرغب الكثير من الناس في التواصل مع مستشفى الملك فيصل بالطائف عن طريق الهاتف بدلاً من الذهاب إلى هناك لأن عملية الذهاب قد تكون عملية مرهقة للغاية بالنسبة لبعض الأشخاص، لذلك في هذا الجزء من المقالة سوف نوضح رقم هاتف المستشفى والهاتف. عدد مستشفي الملك فيصل بالطائف +966 12744 7222.

أسعار الولادات بمستشفى الملك فيصل بالطائف

في هذا الجزء من المقال سوف نشرح أسعار الولادة بمستشفى الملك فيصل بالطائف

سعر الولادة الطبيعية عادة 5000 ريال سعودي.

سعر الولادة القيصرية 11000 ريال سعودي.

أسماء أفضل أطباء التوليد بمستشفى الملك فيصل بالطائف

في هذا المقال نوضح أسماء أفضل أطباء التوليد بمستشفى الملك فيصل بالطائف

سوزان محمد القرني.

من إعداد فيصل الساعاتي.

يا نمر.

شوق هندي.

أمل حافظي.

فوزان سامح الكريع.

هشام محمد الضلعان.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على اجابة من جربت الولاده في مستشفى الملك فيصل بالطائف ، و أسماء أفضل أطباء التوليد بمستشفى الملك فيصل بالطائف ، و رقم هاتف مستشفى الملك فيصل بالطائف .