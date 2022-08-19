من جربت حبوب الحلبه وسمنت ، قد يتسائل العديد من الأشخاص ممن يعانون من نقص الوزن حول معرفة الطرق التي تمكنهم من زيادة وزنهم بشكل يستقر من حالتهم ، مما دفع البعض الى وجود علاقة بين حبوب الحلبة وزيادة الوزن ، مما أدى بالبحث حول تجارب تحول حول ذلك ، حيث عرفت حبوب الحلبة بقدرتها على التخلص من مشكلة النحافة ، ويعد الأمر الذي جعل الكثير من النساء يرغبن في معرفة خبرات الأخريات باستخدامهن ، تابعوا معنا .

حول نبات الحلبة

سنشرح في هذا الجزء من المقال لمحة عامة بسيطة عن نبات الحلبة قبل تناول حبوب الحلبة للتسمين

استخدم قدماء المصريين والعرب الحلبة لعلاج الأورام الصلبة وأمراض الصدر والقولون.

من المعروف أن استخدام الحلبة بين النساء يساعد في تحفيز الدورة الشهرية.

يعتبر شرب الحلبة بعد الولادة من العادات العربية، حيث اشتهرت بكونها مشروبًا يغذي الجسم.

الحلبة نبات سنوي يتراوح ارتفاع سيقانه من 20 إلى 60 سم.

عادة ما تكون الأزهار التي تنمو على سيقان نبات الحلبة صفراء.

هناك لونان لبذور الحلبة، الأصفر والأحمر، أما الحلبة الصفراء فهي الأكثر استخدامًا وشهرة في العالم العربي.

فوائد بذور الحلبة للتسمين

فوائد بذور الحلبة للتسمين كالتالي

يعمل على تغذية الجسم وعلاج مشكلة فقر الدم.

يعزز صحة الجهاز الهضمي ويعزز التمثيل الغذائي في الجسم.

يفتح الشهية مما يساعد على تناول كمية كبيرة من الطعام ومحاربة مشكلة النحافة.

يعالج أعراض فقر الدم.

من جرب حبوب الحلبة والاسمنت

تفضل العديد من النساء تناول حبوب الحلبة بدلاً من شربها. نظرًا لأن مشروب الحلبة غالبًا ما يسبب تغيرًا في رائحة الجسم، بينما حبوب الحلبة، حتى لو أحدثت تغيرًا في رائحة الجسم، فإن تأثيرها أقل من مشروب الحلبة، لذلك في هذا الجزء من المقالة سوف نقدم تجارب بعض النساء مع استخدام حبوب الزينة في التسمين. وهل هذه الحبوب لها نفس فعالية الحلبة الطبيعية في التسمين أم لا

تجربتي في استخدام حبوب الحلبة للتسمين

وروت إحدى النساء هذه التجربة مع استخدام حبوب الحلبة لزيادة الوزن فقالت ما يلي

كنت نحيفة جدا وهو ما كان يجعلني أخفي ملامح أنوثتي، ويجعلني أشعر بنقص الثقة بالنفس.

سمعت عن الفوائد العظيمة للحلبة لزيادة الوزن ولأنني لم أكن من محبي مشروب الحلبة، فقد قررت تناول مكملات الحلبة.

بعد حوالي 3 أشهر من استخدام حبوب الحلبة، اكتسبت 10 كيلوغرامات، وهو معدل مذهل. لأنني فشلت في رفع كيلوغرام واحد بالطرق العادية.

تجربتي مع زيادة الوزن بحبوب الحلبة في أسبوع

وروت إحدى النساء هذه التجربة مع استخدام حبوب الحلبة لزيادة الوزن فقالت ما يلي

طبعا لم اقتنع بقدرة حبوب الحلبة على التسمين ولكني تناولتها لانها في النهاية مكمل غذائي لن يضر اذا لم تنجح فلا مانع من تجربتها.

لدهشتي، بعد انتهاء الأسبوع الأول، اكتشفت أن وزني قد زاد بنحو كيلو ونصف، وهو معدل معقول جدًا لزيادة الوزن.

لذلك تناولت هذه الحبوب لمدة 4 أشهر، وزادت خلالها 13 كيلوغرامًا ووصلت إلى الوزن المثالي الذي طالما حلمت به.

تجربتي في التخلص من النحافة باستخدام حبوب الحلبة

وروت إحدى النساء هذه التجربة مع استخدام حبوب الحلبة لزيادة الوزن فقالت ما يلي

بعد فترة من زواجي كنت أتحدث مع زوجي، وأخبرني أنه يفضل المرأة الكاملة، وقد أزعجني ذلك كثيرًا، رغم أن زوجي اعترف بذلك على سبيل الدعابة.

قررت أن أتناول حبوب الحلبة من أجل زيادة الوزن، ولأن لدي خبرة طبية جيدة، فقد كنت أتناولها بانتظام على نظام غذائي لزيادة الوزن واستمرت أيضًا في ممارسة التمارين حتى لا تتأثر صحتي، وشكل جسدي لن يتأثر سلباً بزيادة الوزن.

بعد حوالي شهرين تم تسمين منطقة الصدر والأرداف بشكل كبير وكذلك منطقة الأرداف مما جعلني راضيا عن هذه النتيجة وتوقفت عن تناول الحبوب.

متى تبدو حبوب الحلبة فعالة

عادة ما يبدأ مفعول حبوب الحلبة بالظهور بعد أسبوع من بداية استخدامها. .

حبوب الحلبة للتسمين قبل الأكل أو بعده

تؤخذ حبوب الحلبة في الصباح الباكر بعد الاستيقاظ، وكذلك قبل الإفطار، حيث تعمل هذه الحبوب على فتح الشهية للأشخاص الذين يتناولونها ؛ مما يجعلهم يأكلون الكثير من الطعام، وهو من العوامل التي تعتمد عليها الحلبة في زيادة الوزن، لذلك يجب تناول هذه الحبوب في الصباح.

الفرق بين حبوب الحلبة الأصلية والمقلدة

فيما يلي سنبين الفرق بين حبوب الحلبة الأصلية والمزيفة، بحيث يمكن لكل من يريد استخدام حبوب الحلبة تجنب الاحتيال التجاري

بذور الحلبة الأصلية تقليد بذور الحلبة لها رائحة عطرية قوية تظهر عند فتح العبوة. ليس لها أي رائحة. محتوى الكبسولات سائل. محتوى الكبسولات مسحوق. يقول الصندوق إنه صنع في الولايات المتحدة الأمريكية. مكتوب على الصندوق أنه صنع في إحدى الدول العربية. اللغة المكتوبة على العبوة هي الإنجليزية فقط. تتم طباعة معلومات التغليف باللغتين الإنجليزية والعربية.

هل حبوب الحلبة تسمين الوجه

تعمل حبوب الحلبة على تسمين الجسم كله بشكل عام فلا شك في أنها تعمل أيضًا على تسمين منطقة الوجه. فيما يلي نوضح بعض الوصفات التي يمكن من خلالها استخدام الحلبة لتسمين الوجه سواء على شكل أقراص مكملات غذائية أو بشكلها الطبيعي

وصفة لتسمين الوجه بحبوب الحلبة

تستخدم هذه الوصفة بالطريقة التالية

يتم فتح حبوب الحلبة بأداة حادة.

يؤخذ السائل الموجود داخل الحبوب وتدليك الوجه به بشكل دائري لمدة ربع ساعة.

اترك السائل على الوجه لمدة ساعة ثم اغسل الوجه وجففه جيداً.

وصفة لتسمين الوجه باستخدام الحلبة المطحونة

تستخدم هذه الوصفة بالطريقة التالية

3 ملاعق كبيرة من الحلبة مطحونة.

اخلطي الدقيق مع الماء حتى يقترب من العجين الطري.

يتم تدليك الوجه بالعجين السابق لمدة 5 دقائق، مع ترك الوصفة كقناع على الوجه لمدة نصف ساعة.

يغسل الوجه بالماء الدافئ.

يمكن تكرار هذه الوصفة يوميًا.

من جرب حبوب الحلبة لتكبير الصدر

تحدثت إحدى النساء عن تجربتها في استخدام حبوب الحلبة لتكبير الثدي وقالت ما يلي

كنت أرغب في تكبير منطقة ثديي لكي أكون أكثر رضىً عن مظهري، لذلك قررت استخدام وصفة حبوب الحلبة.

بعد أن جربت هذه الوصفة، زاد وزن ثديي بعد حوالي 3 أسابيع، وكنت أستخدم حبوب الحلبة لتكبير الثدي لمدة شهرين تقريبًا.

في الواقع، أستطيع أن أقول بكل ثقة أن وصفة حبوب الحلبة لتكبير الثدي فعالة للغاية.

وصفة حبوب الحلبة لتكبير الثدي

وصفة حبوب الحلبة لتكبير الثدي تستخدم بالطريقة التالية

تُسكب محتويات كبسولتين من الحلبة في ملعقة من زيت فول الصويا.

اخلطي الخليط السابق ودلكي به الثديين به لمدة ربع ساعة.

اتركي الخليط على الثديين لمدة ساعة بعد التدليك.

يمكن تكرار هذه الوصفة يوميًا أو كل يومين للحصول على نتائج سريعة.

كيف أتخلص من رائحة الخاتم من جسدي

يمكن مكافحة مشكلة العرق الكريهة ورائحة البول الناتجة عن تناول حبوب الحلبة من خلال ما يلي

استحم 3 مرات خلال اليوم مع تجنب غسل الشعر في كل مرة لتجنب إتلافه.

استخدام صابون مضاد للبكتيريا، لأنه يقضي على البكتيريا الموجودة على سطح الجسم ويسبب الرائحة الكريهة.

جفف الجسم جيدًا بعد الاستحمام.

ضع مرطبًا للجسم أو رذاذًا للجسم على الجسم، أو على الأقل ضع أي كريم معطر للجسم من صانع العطور على باقي أجزاء الجسم.

استخدمي غسول مهبلي معطر مرتين يوميًا.

سعر بذور الحلبة في الدول العربية

في هذا الجزء من المقال سوف نستعرض سعر بذور الحلبة في بعض الدول العربية

سعر بذور الحلبة في السعودية سعر بذور الحلبة في السعودية 89 ريال، ويمكن طلب هذه الحبوب من موقع أمازون.

سعر بذور الحلبة في الإمارات سعر بذور الحلبة في الإمارات 35 ريالاً، ويمكن طلب هذه الحبوب من موقع أمازون.

من جربت حبوب الحلبه وسمنت ، يعد استخدام الحبوب من الحلبة الى زيادة الوزن في الجسم وخاصة منطقة الوجه ، في هذا المقال أوضحنا الكثير من المعلومات المتعلقة بحبوب الحلبة للتسمين تحت عنوان من جرب حبوب الحلبة والدهون بحيث يمكن لكل من يريد استخدام هذه الحبوب للتسمين أن يجد كل المعلومات التي يريد أن يعرفها عن هذا الأمر.