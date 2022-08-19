من جربت ربط الرحم لمنع الحمل ، يثير اهتمام العديد من النساء ممن لا يرغب في الحمل خلال أوقات معينة أو لهدف تنظيم عملية النسل ، حول التعرف على طريقة ربط الرحم لمنع حدوث الحمل ، كونه ان الكثير من النساء يلجأن الى ربط الرحم لمنع الحمل خلال فترات معينة من الزمن ، مما يقوم بتوصية الأطباء العديد من النساء للقيام بذلك الامر ، ويعد ربط الرحم وهو آمن ولا يسبب مضاعفات أو جانبًا خطيرًا آثاره كغيره من موانع الحمل الأخرى ، تابعوا معنا .

ما هو المقصود بربط الرحم

يعد ربط الرحم أو التعقيم البوقي أو ربط البوق، كما يسميه العديد من الأطباء، أحد أكثر الإجراءات شيوعًا المستخدمة لمنع الحمل وتحديد النسل لفترة زمنية معينة. تعتمد هذه العملية على ربط قناتي فالوب ؛ مما يساهم في منع التقاء الحيوانات المنوية بالبويضة الملقحة. ومن ثم منع الحمل، ويلجأ الكثير من النساء إلى هذه العملية التي من المهم إجراؤها تحت إشراف طبي متخصص، من أجل حماية المرأة من مخاطر الإصابة بأي أمراض أو التهابات خطيرة.

من الذي جرب ربط الرحم لمنع الحمل

لجأت الكثير من النساء إلى عملية ربط الرحم والتي تعد من أهم العمليات التي يمكن استخدامها لمنع حدوث الحمل مرة أخرى. تتضح هذه التجارب في ما يلي

وأكدت سيدة أنجبت ثلاثة أطفال أن زوجها طلب من الطبيب إجراء عملية ربط الرحم بعد عملية قيصرية، وتم ذلك ولم تشعر بأي ألم، ولم يحدث الحمل حتى الآن، بعد أربع سنوات.

ذكرت امرأة أخرى أن حبوب منع الحمل أو حتى الطرق الأخرى لم يكن لها أي تأثير في منع الحمل ؛ لذلك لجأت إلى ربط الرحم الذي منع الحمل لأكثر من سبع سنوات.

وأكدت أخرى أنها تعاني من اضطراب هرموني مبالغ فيه أدى إلى عدم توافق أي وسيلة من وسائل منع الحمل معها. لذلك أخبرها الطبيب بإجراء عملية ربط الرحم والتي من خلالها حققت نتيجة فعالة.

هل سيحدث الحمل بعد عملية ربط الرحم

الجواب لا، حيث أكد العديد من الأطباء المتخصصين أن عملية ربط الرحم تساعد في منع الحمل، خاصة أنها تعتمد على قطع قناتي فالوب ؛ ثم إعادة توصيله بالطريقة الطبية الصحيحة لمنع تلاقي الحيوانات المنوية بالبويضات الناضجة. لذلك فقد أثبتت العديد من الدراسات العملية أن نسبة نجاح هذه العملية تصل غالبًا إلى 100٪، خاصة إذا تم طرحها في مراكز متخصصة وتحت إشراف طبي ذي خبرة عالية.

متى يتم إجراء عملية ربط الرحم

تتم عملية ربط الرحم مباشرة بعد إتمام عملية الولادة سواء كانت ولادة طبيعية أو عملية قيصرية، وإجراء هذه العملية في ذلك الوقت يساعد في تخفيف الآلام الشديدة التي قد تشعر بها المرأة بعد الولادة بسبب الولادة. أو بسبب هذه العملية، وبشكل عام فإن هذا الإجراء يساعد في ذلك الوقت على تخفيف مدة الألم ؛ ثم تتعافى المرأة في فترة قصيرة من الزمن.

هل يمكن إزالة ربط الرحم

الجواب نعم، يمكن بسهولة فك عملية ربط الرحم عن طريق تحرير الغرز في قناتي فالوب. تُعرف هذه العملية طبياً باسم عكس ربط البوق، ويلجأ إليها كثير من النساء عندما يرغبن في الحمل ؛ وبعد ذلك للحصول على جنين، ولكي تتم هذه العملية، يجب إجراء مجموعة من الفحوصات والتحاليل الطبية للتأكد من حالة المريض الصحية. تخصصي، ويستمر لفترة طويلة نسبيًا تصل إلى ثلاث ساعات متواصلة.

ربط الرحم بالولادة القيصرية

تلجأ الكثير من النساء إلى هذه العملية، والتي قد تؤدي إلى خطر الإصابة بالعقم، لأنها تعتمد على قطع هذه الأنابيب باستخدام الكي، وتتضح طريقة إجراء هذه العملية على النحو التالي

تقوم المرأة في البداية بإجراء سلسلة من الفحوصات والفحوصات الطبية للتأكد من إمكانية إجراء هذه العملية.

من المهم أن تخضع المرأة للتخدير العام، والذي يمكن وضعه فوق الجافية ؛ ومن هنا تأتي السيطرة الكاملة على الألم.

يجب إبلاغ الطبيب بجميع العلاجات الطبية وحتى الأعشاب الطبيعية التي تتناولها المرأة قبل الإجراء.

من الضروري التوقف عن تناول بعض العلاجات الطبية وخاصة الأسبرين قبل إجراء هذه العملية لفترة من الزمن.

من الضروري الامتناع عن تناول الطعام أو حتى المشروبات قبل العملية بيوم كامل.

خذ حمامًا جيدًا في اليوم السابق للعملية وارتد ملابس قطنية مريحة.

تجنب وضع المكياج أو أي مستحضرات تجميل قبل العملية.

هل يسبب ربط الرحم زيادة الوزن

الجواب لا، ربط الرحم عملية جراحية لا تسبب أي تغيرات في هرمونات جسد المرأة. ومن ثم عدم السمنة أو زيادة الوزن، وبشكل عام، تحتاج المرأة إلى إخبار الطبيب المعالج، خاصة إذا كانت تعاني من زيادة الوزن بعد العملية، لأنها قد تكون مصابة بالسكري ؛ ومن هنا تأتي الحاجة إلى المتابعة الطبية المستمرة مع مجموعة من العلاجات الطبية المخصصة. وتجدر الإشارة إلى أن عملية ربط الرحم لا تسبب انقطاع الطمث مثل العديد من وسائل منع الحمل الأخرى ؛ ومن ثم منع السمنة.

نصائح يجب وضعها في الاعتبار بعد عملية ربط الرحم

تتطلب عملية ربط الرحم الالتزام بمجموعة من النصائح أو الإجراءات البسيطة، وذلك لحماية المرأة من خطر الإصابة بأي مضاعفات خطيرة، وتتضح هذه العملية على النحو التالي

يجب عدم تعريضه للماء أو الاستحمام إلا بعد مرور 24 ساعة كاملة من تاريخ العملية.

عدم القيام بأي تمرين شاق أو رفع أشياء ثقيلة لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل من تاريخ العملية.

الامتناع عن إقامة العلاقات الزوجية حتى مرور أسبوع كامل على تاريخ إجراء العملية.

الأضرار الناجمة عن ربط الرحم

على الرغم من أهمية هذه العملية التي تساعد في تحديد النسل ومنع الحمل، إلا أنها قد تسبب مجموعة من الأضرار أبرزها ما يلي

عدوى بكتيرية أو فيروسية خطيرة.

الغثيان والقيء المستمر بسبب التخدير.

ألم شديد في البطن وأسفل الظهر.

خطر حدوث نزيف حاد، وقد يؤثر على البطن من الداخل أو من الجرح الخارجي.

التأثير السلبي على عملية الولادة سواء كانت طبيعية أو قيصرية نتيجة ضيق عنق الرحم.

تمزق ملحوظ في أغشية عنق الرحم.

تكلفة ربط الرحم لمنع الحمل

تصل تكلفة هذه العملية أحيانًا إلى 6000 دولار أمريكي، وقد تكون أقل من ذلك وتعتمد على مجموعة من المعايير أبرزها ما يلي

نوع العملية.

الدولة التي تتم فيها العملية.

المستشفى الذي سيتم إجراء العملية فيه.

خبرة الطبيب المعالج.

من جربت ربط الرحم لمنع الحمل ، يعد عملية ربط الرحم من الأمور التي ينصح بها الكثير من اطباء النساء والولادة لما ليس هنالك أضرار صحية على الأم مقارنة بغيرها من وسائل منع الحمل الاخرى ، وسردنا مجموعة من النصائح التي يحب الالتزام بها بعد إجراء عملية ربط الرحم .