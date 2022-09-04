من دبي إلَّى مطار أبوظبي الدولي.. خط للحافلات لنقل مسافري “ويز إير”

وقعت هِيْئة الطرق والمواصلات بدبي وشركة Capital Express Road Express Transport اتفاقية لنقل الركاب على متن Wizz Air.

من دبي إلَّى مطار أبوظبي الدولي (مبنى 1، 2، 3) والعكس، بهدف ربط مطار أبوظبي الدولي بمحطة حافلات ابن بطوطة فِيْ إمارة دبي، عبر خط حافلات سريع بين الإمارات.

هذه الخدمة مخصصة حاليًا فقط للمسافرين عبر خطوط Wizz Air، وسيتم تضمين أجرة الحافلة فِيْ قيمة التذاكر، وتم تزويد الحافلات الفاخرة التي تعمل على هذا الخط بمساحات لاستيعاب أمتعة المسافرين.

كجزء من الاتفاقية، ستوفر هِيْئة الطرق والمواصلات مواقف السيارات المناسبة والبنية التحتية لتقديم الخدمة داخل إمارة دبي من خلال محطة حافلات ابن بطوطة. Express Safety للركاب المسافرين على حافلاتهم من محطة حافلات ابن بطوطة إلَّى مطار أبوظبي الدولي والعكس حيث أنها مشغل الخدمة.

أكد أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفِيْذي لمؤسسة المواصلات العامة بهِيْئة الطرق والمواصلات، على أهمية توقيع الاتفاقية مع شركة كابيتال اكسبريس للنقل السريع والتي ستلعب دوراً حيوياً فِيْ تعزيز النقل بين إمارتي دبي وأبوظبي. مطار أبوظبي الدولي الذي سيسهل حركة المسافرين الراغبين فِيْ السفر للخارج عبر مطار العاصمة. .

وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلَّى تحقيق عدة أهداف منها ربط مطار أبوظبي الدولي فِيْ إمارة أبوظبي بمحطة حافلات ابن بطوطة فِيْ إمارة دبي والتعاون بين هِيْئة الطرق والمواصلات وشركة كابيتال اكسبريس للنقل البري السريع لتقديم خدمات مشتركة. خدمات للمسافرين بين الإمارتين ونقل الركاب من محطة للحافلات. ابن بطوطة فِيْ دبي إلَّى مطار أبو ظبي الدولي والعكس بالعكس عبر الحافلات التي يوفرها طريق كابيتال إكسبريس السريع.

من جهته، قال إياد إسحاق الأنصاري الرئيس التنفِيْذي لشركة كابيتال اكسبرس للنقل السريع، إن الربط المباشر بين المناطق الحيوية بين الإمارتين وتحديداً مطار أبوظبي يعزز تدفق السياحة الوافدة إلَّى العاصمة أبوظبي. ويوفر التسهِيْلات للمسافرين من خلال توفِيْر الوقت والجهد مما ينعكس إيجابًا. عَنّْ تجربة السياح والطيران القادمين إلَّى الإمارات.