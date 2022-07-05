من دفع اتعاب فريد الديب فى قضية قاتل نيرة أشرف

من دفع أتعاب فريد الديب فِيْ قضية قاتل نيرة أشرف، أثارت تصريحات المحامي فريد الديب جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانه رسميا قبوله الدفاع عن القاتل نيرة أشرف التي حوكَمْت. من خلال إعادة الأوراق إلى المفتي العام من أجل الحصول على الرأي القانوني فِيْ قضية إعدامه، ومن خلال ذلك نتعرف على فريد الديب وحَقيْقَة قبوله للدفاع عن قاتل نيرة أشرف، كَمْ هُو فريد. الديب فِيْ قضية نيرة اشرف القاتلة.

من هُو فريد الديب –

فريد الديب محامي مصري الجنسية من مواليد جمهُورية مصر العربية عام 1943 م ويعتبر الديب من أشهر المحامين فِيْ مصر حيث اشتهر اسمه فِيْ سن مبكرة بعد توليه عدة قضايا كبرى التي اكتسبت اهتمامًا شعبيًا وتمحيصًا عامًا واسع النطاق. وقد تعرض لانتقادات واسعة بسبب أمور كانت تعتبر من أكثر القضايا استفزازًا للمصريين وانفعالاتهم، وتم وصفه بأنه رجل يحب المال ورغبته المطلقة فِيْ الشهرة.

سيرة فريد الديب

يعتبر فريد الديب من أشهر الشخصيات فِيْ عالم القانون فِيْ جمهُورية مصر العربية وأهم المعلومات المتعلقة بسيرته هِيْ كَمْا يلي

الاسم فريد الديب.

تاريخ الميلاد من مواليد عام 1943 م.

مكان الميلاد جمهُورية مصر العربية.

الإقامة القاهرة، جمهُورية مصر العربية

العمر 79 سنة.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى لهجة مصرية، إنكليزية بطلاقة.

الدين يحمل الدين الإسلامي.

المؤهلات تخرج فِيْ كلية الحقوق بجامعة مصرية عام 1963.

المهنة محام.

سنوات العمل منذ عام 1963 م. حتى اليوم.

حَقيْقَة دفاع فريد الديب عن قاتل نيرة اشرف

أعلن المحامي فريد الديب نيته الكاملة للدفاع عن قاتل الطالبة نيرة أشرف، لكنه لم يوافق على الدفاع رسميًا، حيث وضع شرطًا مهمًا، وهذا الشرط هُو المحور الحاسم لقبول الطالبة نيرة أشرف. القضية. وقال الديب إن الدفاع عن القاتل جاء بسبب الضغط الذي مورس عليه من قبل بعض المتعاطفِيْن مع المتهم سواء على المستوى المصري أو الدولي، وأنه قبل القضية للدفاع عن قاتل نيرة بعد أن أعلن عن اكتماله. الانسحاب أمام المحاكَمْ الجزائية.

من دفع أتعاب فريد الديب فِيْ قضية قاتل نيرة أشرف

حرصت شخصيات مصرية ويونانية على دفع أتعاب المحامي فريد الديب بعد أن طلب بعض المتعاطفِيْن من المحامي تولي قضية محمد عادل قاتل نيرة أشرف وبناءً على طلبهم وافق المحامي على هذا العرض. ولكن بشرط أن يكون الحد الفاصل لقبول الدعوى، وهُو النظر فِيْ قرار المحكَمْة المقرر عقدها فِيْ 6 يوليو 2022 م.

كَمْ دفع فريد الديب فِيْ قضية قاتل نيرة اشرف

ولم تفصح مصادر خاصة عن تفاصيل أتعاب المحامي فريد الديب، لكن الديب أكد أنه وافق على الدفاع عن القاتل بعد تعرضه لضغوط من بعض الجهات المحَلْية والدولية لتبرئة محمد عادل من التهم الموجهة إليه أو قلب الحكَمْ بدلاً منه. بالحكَمْ عليه بالإعدام، فِيْ حين قالت أسرة الطالبة نيرة أشرف إنهم عرضوا عليهم مبلغ 6 أو 7 ملايين جنيه إسترليني من قبل شخصيات مجهُولة مقابل إطلاق سراحهم من القاتل وإسقاطهم القضية، لكن وقد رفضت الأسرة هذه العروض وطالبت بضرورة الإسراع فِيْ العقوبة.

سر دفاع فريد الديب عن قاتل نيرة اشرف …

وأكد المحامي فريد الديب أنه ليس لديه مانع للدفاع عن المتهم الذي قتل نيرة أشرف، وقال لعدة قنوات تلفزيونية إنه ينتظر قرار المحكَمْة. وبعد ذلك سيقرر ما إذا كان سيستمر فِيْ الدفاع عنه أو يسحب الفكرة، وأكد أن الموافقة جاءت بعد إصرار المتعاطفِيْن مع القاتل، بعد أن أحالت المحكَمْة أوراقه إلى المفتي العام لتوقيع حكَمْ الإعدام.

بهذا ننهِيْ هذا المقال الذي حمل عنوان “من دفع أتعاب فريد الديب فِيْ قضية قاتل نيرة أشرف، حيث تعاملنا مع معلومات عن المحامي فريد ديب، حَقيْقَة أنه دافع عن قاتل نيرة أشرف. ومن دفع هذه الرسوم وبياناتها والسر الحقيقي وراء قبول المحامي فريد “. حالة ديب.