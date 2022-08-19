من سالم لـ”مفاجأة البليهِيْ”.. تعرف على رواتب نجوم الهلال المحليين

قرر مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، مستقبل النجم الدولي علي البلاحي قلب دفاع الفريق الأول الكروي، قبل دخوله وقت الفراغ.

وانتقل البلاحي (32 عاما) إلَّى الهلال فِيْ صيف 2017 قادما من أول فريق كرة قدم لنادي الفتح.

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وسيدخل المدافع الدولي الفترة الحرة لعقده مع الزعيم، فِيْ يناير المقبل، وسط أنباء قوية، حول الرغبة فِيْ الانتصار والاتحاد ؛ للتعاقد معه.

* تجديد عقد علي البليحي مع نادي الهلال

رغم رفضه عرضاً بقيمة 4.5 مليون ريال موسمياً لتجديد عقده. أعلن الإعلامي الرياضي خالد أبو غانم أن البليحي سيستمر مع الهلال. لعدة سنوات أخرى.

وكشف أبو غانم فِيْ تصريحات تلفزيونية أن إدارة الهلال ستدفع “المبلغ الضخم” الذي طلبه البليحي وتجدد عقده رسميًا.

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وأرجع الصحفِيْ الرياضي مباركة إدارة بن نافل إلَّى مطالب المدافع الدولي، لكونه سبب المشكلة بالدرجة الأولى، عَنّْدما جدد عقود نجوم المنتخب المحلي بشكل كبير. كَمْيات.

* فِيْما يلي رواتب أبرز النجوم “العالميين” المحليين فِيْ فريق الهلال الأول لكرة القدم

سالم الدوسري 13 مليون ريال موسمياً.

سلمان الفرج 10 مليون ريال موسمياً.

ياسر الشهراني 8.5 مليون ريال موسمياً.

محمد البريك 8 ملايين ريال موسمياً.

– عبدالله عاطف 8 ملايين ريال موسمياً.

وينتظر الشارع الرياضي معرفة الراتب الذي سيحصل عليه البليحي، بعد تجديد عقده رسميًا مع فريق كرة القدم الأول، وتفضيل اللاعب للبقاء، بدلاً من الذهاب إلَّى النصر أو الاتحاد.

رفض معظم هؤلاء اللاعبين، إن لم يكن جميعهم، عروض الفوز للتوقيع عليهم، مفضلين البقاء داخل قلعة الرئيس.

يشار إلَّى أن هناك أنباء متضاربة بشأن راتب محمد كنو مع نادي الهلال بعد التجديد فِيْ يناير الماضي ؛ حيث قال البعض إنها كانت 7 ملايين فِيْ الموسم، بينما زعم البعض الآخر أنها كانت 9 ملايين.