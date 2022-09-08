من طرق حفظ التربة اقتطاع مسطحات مستوية من التلال لتزرع فيها النباتات وتسمى ،وهذا ما يسمى بأحد الأسئلة الواردة في المناهج التربوية ، حيث يبحث الطلاب عن إجابات صحيحة ودقيقة ، بعد أن استغلت الدول هذه المناطق المرتفعة واستفادت منها في الزراعة وغيرها ، بطرق جديدة ترسم حدود الأرض التآكل والمحافظة والاستحواذ على مساحات إضافية لزيادة المحاصيل الزراعية ، تابعوا معنا .

تتمثل إحدى طرق الحفاظ على التربة في قطع المسطحات المسطحة من التلال التي تنمو فيها النباتات

بعض الدول التي تعتمد على الزراعة، والتي لديها تربة زراعية خصبة ضمن بيئتها، اتجهت إلى طرق وأساليب جديدة لتحسين المحصول الزراعي واستغلال أكبر مساحة ممكنة من التربة للزراعة، من أجل الحفاظ على التربة وتقليل انجرافها. بالإضافة إلى تحسين العائد المادي من بيع وتصدير المنتجات الزراعية المختلفة في مختلف البلدان والمناطق، وكانت إحدى طرق الحفاظ على التربة هي قطع المساحات المسطحة من التلال التي يتم فيها زراعة النباتات. يدعي

الجواب المصطبة الزراعية أو المصطبة الزراعية.

ما هو المقعد الزراعي

المدرجات الزراعية، تسمى باللغة الإنجليزية (المصطبة الزراعية)، هي تدرجات التربة في منطقة زراعية منحدرة (مثل الهضاب والتلال ومرتفعات الجبال) لغرض الزراعة وتقليل تآكل التربة والجريان السطحي للأمطار والري ماء. يمكن أن تكون المصطبة الزراعية طبيعية أو مدرجة صناعياً بهدف زراعتها أو بناء طرق جبلية أو غير ذلك. اعتمدت العديد من الدول هذه الطريقة لاستغلال أكبر مساحات التربة الممكنة في الزراعة، مثل الأرز والعنب وغيرها.

تتمثل إحدى طرق الحفاظ على التربة في قطع المسطحات المسطحة من التلال التي تنمو فيها النباتات

نعم، هناك طرق مختلفة يمكن اتباعها للحفاظ على التربة من العوامل الخارجية التي قد تؤثر عليها نتيجة التغيرات في المناخ والبيئة المحيطة. تتمثل إحدى طرق الحفاظ على التربة في قطع المسطحات عن التلال التي يتم فيها زراعة النباتات، ويطلق عليها اسم “المصطبة الزراعية” وهناك طرق أخرى موضحة أدناه

الحرث الكنتوري.

زراعة التربة بالمحاصيل والمحاصيل الحولية.

اتبع الطرق العلاجية عن طريق إدخال ديدان الأرض، وإدارة الملوحة، وطرق أخرى مختلفة.

من طرق حفظ التربة اقتطاع مسطحات مستوية من التلال لتزرع فيها النباتات وتسمى ، يعتبر العلوم الخاصة بالتربة والنباتات من العلوم ذات الأهمية والتي يهتم بها الأشخاص من العاملين في مجال الزراعة ، وهنالك العديد من الأساليب المطورة لتحسين من حالة المحاصيل الزراعية .