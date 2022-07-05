من علمك ياكحيل العين كلمات

من علمك يا كحيل العين كلام. هذه الأغنية الشعبية اليمنية، ذات الطابع الشعبي المتميز، من تأليف وتأليف الكاتب اليمني الشهِيْر يحيى عمر أبو مجيب اليافعي وغناها العديد من الفنانين وخاصة الفنان محمد عبده، ومن خلالها سنتعرف على “من علم أنت كحيل العين “بالإضافة إلى العديد من الروابط لتحميل هذه الأغنية والاستماع إليها.

أغنية من علمك كحيل العين –

يمكن الاطلاع على أهم وأبرز المعلومات عن أغنية من علمك كحيل العين فِيْ السطور التالية

اسم الأغنية O India Boat.

شكل فني قصيدة غنائية من التراث اليمني.

الشاعر يحيى عمر أبو مجيب اليافعي.

التأليف ضاحي بن الوليد (أول من وضع لحن للقصيدة).

كلمات يحيى عمر الجمالي.

من علمك كحيل العين كلام

يمكن العثور على كلمات أغنية من علمك يا كحيل العين فِيْ الأسطر التالية

اغنية من علمك يا كحيل عين اليوتيوب

يمكنكَمْ الاستماع إلى أغنية من علمكَمْ يا كحيل العين بصوت الفنانة ريف على منصة اليوتيوب “” كَمْا يمكنكَمْ الاستماع إليها بصوت الفنان محمد مرشد ناجي “”، حيث لاقت هذه الأغنية المزيد. أكثر من 3 ملايين مشاهدة.

أغنية من علمك يا كحيل العين أغنية كاريوكي

حاول الكثيرون غناء أغنية من علمك كحيل العين “يحيى عمر قال قف، زين” كَمْا يغنيها البعض فِيْ نظام الكاريوكي، حيث توجد نسخة موسيقية جاهزة لهذه الأغنية على اليوتيوب يمكنك انظر.

تحميل بعلمك يا كحيل MP3

أغنية من علمك، كحيل العين لا تتحدث فقط عن الحبيب والشوق أو أوصافه، فهذه الأغنية الشعبية تتحدث عن واقع حياة الناس، بالإضافة إلى وصف دقيق لكيفِيْة صنع السفن البحرية، على طول. مع العديد من الموضوعات الواقعية، ويمكن الوصول إلى رَابِطْ تنزيل هذه الأغنية بميزة MP3 “”.

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لذا؛ وصلنا إلى نهاية مقال من علمك كحيل العين كلمات تعرفنا من خلاله على أغنية كلمات يحيى عمر. وقف يزن قال “مين علمك كحيل العين”، بالإضافة إلى روابط كثيرة كنت أشاهدها أثناء الاستماع إليها.