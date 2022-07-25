من غير فِيْلر نفخ الشفاه طبيعياً فِيْ المنزل

يمكن اعتبار امتلاك شفاه كبيرة وممتلئة فرصة جمال لمعظم النساء لأنها تجعل الوجه جميلًا وابتسامة جميلة. إذا كان لديك شفاه رقيقة وتريد تكبير شفتيك بدون جراحة أو حقن هلامية، يمكنك استخدام هذه الطرق الطبيعية فِيْ المنزل. لأن هذه الطرق ليس لها آثار جانبية وستحصل على ما تريد. فِيْ هذا المقال نناقش موضوع إبراز الشفاه فِيْ المنزل.

محيط الشفاه فِيْ المنزل

الخطوة الأولى هِيْ تقشير شفتيك.

مثلما يتم استخدام مقشر الوجه لإزالة خلايا الجلد الميتة، كذلك الشفاه! لذا، إذا كنت تريدين شفاهًا ممتلئة وممتلئة، فابدئي باستخدام مقشر للشفاه. يمكنك استخدام مقشر للوجه أو تحضير خليط من زيت الزيتون والسكر البني وتدليك شفتيك به لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى تختفِيْ القشور الجافة على شفتيك وتصبح شفتيك ناعمة ونضرة.

فِيْ الخطوة الثانية، بللي شفتيك.

تبدو الشفاه التي يتم ترطيبها بشكل طبيعي أكثر امتلاءً وامتلاءً. استخدمي مرطب شفاه مغذي كلما شعرت بجفاف شفتيك. بصرف النظر عن هذا، لا تنس أن تشرب كَمْية كافِيْة من الماء للحفاظ على رطوبة جسمك. عندما يجف الجسم، تجف الشفاه.

فِيْ الخطوة الثالثة، ارسمي خط الشفاه.

لجعل شفتيك تبدو أكبر، يجب أن ترسمي خط شفاه أعلى قليلاً من خط الشفاه الطبيعي. لتبدأ، خذ خافِيْ العيوب وضعيه على شفتيك. ثم ارسمي خط شفاه خارج خط شفتيك الطبيعي وأخيراً ضعي أحمر الشفاه.

لون أحمر الشفاه أيضًا له تأثير كبير فِيْ جعل شفتيك تبدو أكبر، والألوان الداكنة مثل البنفسجي أو البني ستجعل شفتيك أنحف، ومن ناحية أخرى، فإن أحمر الشفاه ذو اللون الفاتح سيجعل شفتيك تبدو أكبر.

فِيْ الخطوة الرابعة، ضعي ملمع الشفاه.

هذه الخطوة الصغيرة التي تستغرق ثانيتين ضرورية لإبراز الشفاه، لذلك لا تفوتها. خذي ملمع شفاه شفاف أو ملمع شفاه بنفس لون أحمر الشفاه وضعيه على منتصف شفتيك وأعلى وأسفل شفتيك. يعكس هذا المنتج الضوء على الشفاه ويساعدها على الظهُور بمظهر أكثر جاذبية.

يمكنك أيضًا استخدام الفازلين للحصول على شفاه كبيرة. ضعيه 3 مرات فِيْ اليوم للحصول على النتائج المرجوة، كَمْا يمكنك استخدام هذا المنتج على أحمر الشفاه لجعله أحمر شفاه لامع، مما يجعل شفتيك تبدوان أكبر.