من قتل مايكل جاكسون.. زوجته السابقة تكشف مفاجآت جديدة

قدمت دي رو الزوجة السابقة للمغني مايكل جاكسون مفاجآت صادمة فِيْ برنامج وثائقي بعَنّْوان “من قتل مايكل جاكسون حقًا” الذي أذاعته قناة فوكس الأمريكية، حيث اعتبر رو جزءًا من أسباب وفاة جاكسون. . ، والتي لا تزال محاطة بالكثير من الغموض حتى فِيْ هذه المرحلة.

قالت رو إنها شعرت بالذنب لعدم منع زوجها السابق من تناول جرعة زائدة من المسكنات، مما أدى إلَّى وفاته. قال “كان يجب أن أفعل شيئًا … لكنني لم أفعل”.

خلال الفِيْلم الوثائقي، أشار رو إلَّى أنه على الرغم من إدراكه لمخاطر تناول جرعات زائدة من المسكنات وإمكانية تسبب ذلك فِيْ الإدمان، إلا أنه لم يحذر جاكسون، وبالتالي كان تجاهله أحد أسباب وفاته.

ووصفت نفسها بـ “الشخص السيئ” لأنها كانت راضية تمامًا ووافقت على إعطاء جاكسون مسكنات قوية للألم بكَمْيات كبيرة بالإضافة إلَّى مضادات التجاعيد، الأمر الذي جعله يدمن بالكامل بعد ذلك، قائلة “كنت سيئًا كطبيب”، وأنا آسف لمشاركتي فِيْه.

وأعربت الأسرة عَنّْ صدمتها من تصريحات رو ووصفت سلوكه بأنه “غير أخلاقي”.

كَمْا كشفت والدة جاكسون، 92 عامًا، مع شقيقها راندي، 66 عامًا، عَنّْ صدمة كبيرة لمثل هذا الحديث، موضحة أن صمت الزوجة طوال هذه السنوات واعترافها اليوم غامض للغاية.

كان كونراد موراي، الطبيب الشخصي لمايكل جاكسون، قد سُجن فِيْ ذلك الوقت بتهمة القتل غير العمد، عَنّْدما اعترف بإعطاء جاكسون العديد من الأدوية لمساعدته على النوم ليلة وفاته.

وقال موراي إن تجربته فِيْ السجن “محطمة” بعد أن حطمها حزن وألم فقدان النجم الدولي ومحاكَمْته، وألقى باللوم على نفسه بشدة فِيْ وفاة جاكسون.

أعلن مايكل جاكسون عَنّْ وفاته بسبب سكتة قلبية فِيْ عام 2009، فِيْ حين تم العثور على ما يكفِيْ من مسكن الآلام القوي البروبوفول فِيْ جسده لقتل وحيد القرن.

أصبح المغني مدمنًا على المسكنات بعد تعرضه لحروق من الدرجة الثانية والثالثة فِيْ فروة رأسه خلال حادث حريق أثناء تصوير إعلان بيبسي التجاري فِيْ عام 1984.

لا يعتبر زواج مايكل جاكسون والممرضة الأمريكية رو زواجًا مثاليًا، لأنه لم ينشأ نتيجة علاقة حب فعلية، بل كان يعتبر زواجًا مفِيْدًا، أو ضمن اتفاقية مدفوعة الأجر. طفلين “مايكل جوزيف “، مواليد 1997، و” باريس “التي ولدت عام 1998، وحملت عَنّْ طريق الإخصاب.

افترق الزوجان بعد ثلاث سنوات من عقد زواجهما، حيث دفع مايكل لزوجته السابقة ما يقدر بنحو 8 ملايين دولار مقابل خدماتها.