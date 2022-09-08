من مؤسس مطاعم البيك.. قصة نجاح البيك من الصفر ،يعتبر من أهم المطاعم المشهورة والناجحة بشكل كبير في كافة مدن المملكة العربية السعودية والتي يقدم الوجبات السريعة والمأكولات البحرية المتنوعة ،بالإضافة الى الخلطات المميزة من التوابل المميزة التي يقدمها كما وذكرت بعض الصحف عن قصة نجاح الأخوين رامي وإحسان أبو غزالة الذي صنعوا من المطعم سمعة وشهرة واسعة.

مطاعم البيك

تعتمد المطاعم المتخصصة فِيْ تقديم الوجبات السريعة على الدجاج سواء كانت وجبات أو سندويشات بمقبلات مختلفة، لكن السر وراء مذاق دجاج البيك هُو التوابل التي احتفظ بها موظفو المطعم منذ نشأته حتى الآن والتي جذبت الكثير أفراد وزوار البيك وهذا العدد فِيْ ازدياد كل يوم. بعد يوم من تجربة دجاج البيك مع التوابل السرية اللذيذة، بالإضافة إلى ميزة أخرى غير موجودة فِيْ معظم مطاعم الوجبات السريعة، الآن سعر البيك منخفض. الطعام والجودة العالية التي تحافظ عليها البيك حتى الآن.

مؤسس مطعم البيك

تم إنشاء أول مطعم البيك فِيْ السبعينيات، وتحديداً فِيْ منتصف تلك الفترة، وكان فِيْ ذلك الوقت متجراً صغيراً فِيْ جدة أنشأه شكور أبو غزالة على طريق المطار، لكنه بالتأكيد لم يتوقع أن هذا المحَلْ الصغير سيفعل ذلك. يومًا ما ستصبح علامة تجارية كبيرة فِيْ المملكة، لكن ما حدث لشكور بعد ذلك لم يكن متوقعًا لأنه توفِيْ بعد فترة قصيرة وكان عليه الكثير من الديون والالتزامات التي كان على أطفاله دفعها.

قصة نجاح البيك من الصفر

لذلك ضحوا بكل ما لديهم وقاموا بتصفِيْة جميع الأعمال التجارية مقابل فتح البيك مرة أخرى. فِيْ الواقع، تمكنا من جعل البيك أفضل من ذي قبل. رغم الديون والضغوط الأخرى مثل العمل بمفرده فِيْ البيك. فِيْ البداية لتوفِيْر رواتب لدفع الالتزامات المالية الأخرى، ولكن هنا اليوم نرى سلسلة البيك، أشهر سلسلة، مع عدد كبير من الفروع فِيْ جميع أنحاء المملكة.

من مؤسس مطاعم البيك.. قصة نجاح البيك من الصفر كذلك يقدم المطعم خدمات الديلفري الخاصة بتوصيل الطلبات الى المنازل بالإضافة الى الصفحات الإلكترونية الخاصة بالمطعم للإطلاع على قائمة المأكولات وعدد الفروع للمطعم وسهولة الوصول.