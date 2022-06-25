من مثلك عبدالمجيد عبدالله كلمات مكتوبة

من مثلك كتب عبد المجيد عبد الله كلمات، تميز الفنان عبد المجيد جدا بتنوع أعماله الفنية، قدم مجموعة واسعة من الأغاني التي حقق من خلالها شهرة كبيرة فِيْ الوطن العربي وجاءت أغنيته بعد ذلك. ألبومات كثيرة منها حفلات مميزة، ومن خلالها ستتعرف على من مثلك كتب عبد المجيد عبد الله الكلمات.

من مثلك عبد المجيد عبدالله

تعتبر أغنية “من يحبك” من الأغاني الحصرية والفريدة التي قدمها الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله الذي لا يزال يواصل مسيرته الفنية حتى الآن من مختلف الدول العربية وليس فقط فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

كلمات مثلك عبد المجيد عبدالله

حققت أغنية الفنان عبد المجيد ملايين المشاهدات منذ عرضها على منصة اليوتيوب حتى الآن، والتي طلبت كلمات الأغنية التي ظهرت فِيْ الصورة التالية

استمع إلى أغنية مثل أغنيتك

يستطيع الكثير من الناس الاستماع إلى أغنية مثل أغنيتك بصوت الفنان عبد المجيد عبد الله، بالضغط على شريط الاستماع فِيْ الأسفل، ليتيح لك مشاهدة الأغنية مباشرة على النحو التالي

قم بتنزيل أغنية من أمثالك mp3

بالرغم من إطلاق مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية بعد أغنية Like You، إلا أنها لا تزال أمنية صافِيْة لكثير من المعجبين الذين طلبوا تنزيل الأغنية مباشرة على الهاتف ثم الاستماع إليها فِيْ أوقات مختلفة، دون الحاجة إلى ذلك. الاتصال بالإنترنت. وبالتالي فإن أي شخص يرغب فِيْ تنزيل الأغنية “” يمكنه مباشرة بصيغة mp3 وبجودة عالية.

عمل الفنان عبد المجيد عبدالله

لا يزال الفنان يواصل مسيرته الفنية حتى الآن، حيث قدم مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية والألبومات والأغاني التي حققت عددًا كبيرًا من المشاهدات ومن أهم أعمالها

1997 اتبعك.

2009 القوس هُو قوسك.

2009 انتهاء حنانك.

2009 المفضل لدي الذي عاش فِيْ العين.

2010 مرحبًا.

2010 خطأك.

2010 حبي الأول مع راشد الماجد.

2010 عام فِيْ ديو مع محمد عبده.

2011 خاتم سليمان.

2011 رحمك الله.

2011 حانت الساعة.

2012 الموت الأحمر.

2013 مجنون صحيح.

2013 زين لديه سر مع أمل ماهر.

وها نحن نصل إلى نهاية فقرات مقالنا بعنوان من يحبك كلمات عبد المجيد عبد الله الكتابية، حيث نسلط الضوء بشكل مباشر من خلاله على أشهر أعمال الفنان عبد المجيد عبد الله، بالإضافة إلى التعرف على الأغنية.