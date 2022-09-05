من مركز تجارة الماس.. دبي تتزين بأنقى الأحجار الوردية العالمية

اليوم، يستضيف مركز دبي للسلع المتعددة عرضًا حصريًا لأحد أنقى أحجار الماس الوردي فِيْ العالم فِيْ بورصة دبي للماس.

الماس يسمى “النجم الوردي ويليامسون”.

انطلقت جولة المعرض العالمي لهذه الماسة الوردية النادرة التي تزن 11.15 قيراطًا من إمارة دبي التي تعد من أبرز مراكز تجارة الألماس العالمية، وستكون وجهتها التالية سنغافورة ثم تايبيه قبل طرحها فِيْ مزاد علني من قبل دار سوثبي للمزادات. فِيْ أكتوبر فِيْ هُونغ كونغ.

الماس “ويليامسون بينك ستار”، المتوقع أن تزيد قيمته عَنّْ 21 مليون دولار، من المرجح أن يحدد سعرًا قياسيًا جديدًا للقيراط بسبب نقاوته العالية.

قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفِيْذي والرئيس التنفِيْذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن عام 2022 مثل علامة فارقة فِيْ تجارة الماس فِيْ دبي، حيث تم الإعلان عَنّْ دولة الإمارات كأكبر مركز لتجارة الألماس الخام فِيْ العالم، بالإضافة إلَّى تسجيلها أداءً قياسيًا فِيْ تجارة الألماس. خلال النصف الأول من العام. وحَقيْقَة أن Sotheby’s قد اختارت بورصة دبي للماس للكشف عَنّْ هذه الماسة الوردية النادرة لأول مرة دليل آخر على الدور المحوري لدبي فِيْ صناعة الماس العالمية “.

قال وينهاو يو، رئيس مجلس إدارة Sotheby’s Jewellery and Watches Asia “من النادر جدًا العثور على ماسة وردية، بغض النظر عَنّْ الحجم، بمثل هذا النقاوة العالية. كانت هناك زيادة كبيرة فِيْ سعر الماس الوردي الكبير بأكثر من 5 قيراط خلال العقد الماضي، مما يجعل هذا الماس النادر فِيْ وضع فريد “.

لطالما لعب مركز دبي للسلع المتعددة دورًا نشطًا فِيْ تعزيز وجود دبي كَمْركز عالمي رائد لتجارة الماس، تماشياً مع رؤيته المتمثلة فِيْ جذب وتسهِيْل وتوجيه التدفقات التجارية الجديدة إلَّى الإمارة.

اليوم، تستضيف بورصة دبي للماس، وهِيْ أكبر منشأة لاستضافة مناقصات الماس، أكثر من 1150 شركة دولية وإقليمية متخصصة فِيْ تجارة الألماس والأحجار الكريمة. من أسس متينة وموثوقة.

تتمتع دبي بموقع استراتيجي عَنّْد تقاطع طرق تجارة الماس العالمية مع رحلات مباشرة إلَّى مراكز الماس الخام الرئيسية بما فِيْ ذلك سورات ومومباي فِيْ الهند وإسرائيل وأنغولا وجنوب إفريقيا وروسيا وبلجيكا.

بفضل الجهُود الدؤوبة والمتواصلة التي يبذلها مركز دبي للسلع المتعددة فِيْ هذا القطاع، تحولت دبي إلَّى مركز بارز على الخريطة العالمية لتجارة الأحجار الكريمة والماس الخام والمصقول. وبلغت القيمة الإجمالية لتجارة الماس خلال النصف الأول من عام 2022 فِيْ الإمارات نحو 19.8 مليار دولار، بعد أن سجلت نموا قياسيا بنسبة 25٪ على أساس سنوي.