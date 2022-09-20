من معسكر الأخضر.. سالم الدوسري يوجه رسالة عَنّْيفة إلَّى جماهِيْر الهلال

وجه النجم سالم الدوسري جناح المنتخب السعودي لكرة القدم، رسالة عَنّْيفة، الثلاثاء، رداً على انتقادات قطاع عريض من جماهِيْر الهلال، ما أثر على المستوى الذي ظهر به فِيْ المباراة الأولى. 4 جولات من الدوري السعودي “روشن”.

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النجم سالم الدوسري البالغ من العمر 31 عاما، والذي أثار اسمه جدلا كبيرا فِيْ الشارع الرياضي السعودي، بعد أن اعترض على استبداله فِيْ مباراة الهلال والفتح، فِيْ الدقيقة 72، عَنّْدما دخل فِيْ مباراة. مناقشة ساخنة مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

من المخيم الأخضر .. سالم الدوسري يوجه رسالة عَنّْيفة لجمهُور الهلال

ونشر النجم سالم الدوسري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات، عدة رسائل، لعشاق الشارع الرياضي السعودي، حيث يتواجد فِيْ المخيم الأخضر ضمن استعدادات الصحابة. للمدرب الفرنسي، هِيْرفِيْ رينارد، لمنافسات كأس العالم 2022.

وكتب سالم الدوسري ردا على انتقادات بعض جمهُور الهلال له “أعلى درجات احترام الذات .. الصمت والناس ينتظرون تفجر كلامك”.

استمر اسم سالم الدوسري فِيْ إثارة الجدل بين جماهِيْر رياضة الشارع السعودي، فِيْ مباريات الهلال اللاحقة، أمام الزمالك المصري ثم الوحدة، لاستكَمْاله 90 دقيقة فِيْ المواجهتين. رغم الأداء المتواضع الذي ظهر فِيْه.

يعتمد المدرب الفرنسي هِيْرفِيْ رينار على النجم سالم الدوسري وآخرين للفوز بمباريات ودية فِيْ الإكوادور والولايات المتحدة الأمريكية يومي 24 و 27 سبتمبر.