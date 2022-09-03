من مميزات الزواحف

ومن صفات الزواحف أن الله -سبحانه- خلق العديد من الكائنات الحية المتنوعة، تختلف في تكوينها وخصائصها التي تميزها عن غيرها من المخلوقات. الميزات التي تشترك فيها الزواحف مع الطيور.

ما هي الزواحف

تصنف الزواحف في مملكة الفقاريات، لأنها من بين الكائنات الحية التي تم تصنيفها بناءً على مظهرها الخارجي ومظهرها. تتميز الزواحف بقدرتها على تنفس الهواء، حيث تعيش في المناطق الاستوائية، ويعيش بعضها في المناطق الأوروبية والقطبية. من أمثلة الزواحف ما يلي

صغير الحجم، مثل أبو بريص قزم.

كبيرة مثل السلاحف العملاقة.

ملامح الزواحف

للزواحف العديد من الخصائص أهمها ما يلي

يغطي جسم الزواحف قشور أو حراشف قشور الزواحف مصنوعة من الكيراتين الذي يتكون في قاعدة البشرة.

يتم تضمينهم في الفقاريات لديهم العمود الفقري الذي يساعدهم على الحركة وحماية الأعضاء الداخلية.

الزواحف تتنفس من خلال الرئتين للزواحف رئتان تتنفس من خلالها.

لها أربع أرجل أرجلها قصيرة بالإضافة إلى الذيل لمساعدتها على الحركة.

الزواحف بدم بارد ليس لدى الزواحف أي وسيلة لتنظيم درجة الحرارة داخل أجسامها، مما يجعلها تعتمد على الاستلقاء في الشمس لرفع درجة حرارة أجسامها.

تتكاثر الزواحف بالبيض تتكاثر غالبية الزواحف بالبيض، باستثناء الثعابين والسحالي التي تتكاثر بالولادة.

الزواحف لها قنوات هضمية صغيرة وذلك لمساعدتهم على هضم الطعام الذي يأكلونه.

ما هي الخصائص المشتركة بين الطيور والزواحف

تشترك الطيور والزواحف في بعض الخصائص ومن أهمها ما يلي

تغير الطيور ريشها سنويًا، كما تغير الزواحف جلدها.

كل من الطيور والزواحف تولد البيض.

الطيور والزواحف لها أصابع ومخالب.

تتميز الطيور والزواحف بذيلها، ولديها خلايا وراثية متشابهة.

الطيور لها قشور على أرجلها تشبه تلك الموجودة على جلد الزواحف.

درجة حرارة جسم الزواحف والطيور ثابتة، لذا يمكنهم العيش في البيئات الباردة.

يحتوي جلد كل منهم على عدة أرقام أهمها الغدد الثديية عند الإناث. الغدد العرقية، لخفض درجة حرارة الجسم والتخلص من الفضلات. الغدد الهرمونية.



وهنا وصلنا إلى نهاية مقالنا بعنوان إحدى خصائص الزواحف، حيث تعرفنا على الكثير من المعلومات عن الزواحف، والخصائص التي تميزها، بالإضافة إلى ما تشترك فيه مع الطيور. .