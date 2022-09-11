من منصة سلفة للتمويل الطارئ احصل علي سلفتك من غير تردد بمبلغ ٥٠٠٠ ريال

منصة سلفا الإلكترونية هِيْ إحدى المنصات الإلكترونية التي حازت على إعجاب الكثير من المواطنين السعوديين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. ولكن من أجل التسجيل فِيْ منصة Salfa، يجب أن تكون لديك الشُروطْ التي تحددها المنصة. هذه الشُروطْ أسهل وأبسط بالنسبة للمواطن السعودي من منصات التمويل الأخرى. منصة Salfa الإلكترونية هِيْ إحدى المنصات المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي. يمنح المواطن السعودي دعمًا شخصيًا يصل إلى 5000 ريال سعودي. هذا الدعم يفِيْد المواطن فِيْ صعوبات الحياة. لأنه من خلاله يمكننا القيام بمشروع صغير سيساعده فِيْ حياته. كَمْا يسدد جميع ديونه التي زادت عليه. ومن أسباب نشأتها انتشار فِيْروس كورونا المروع الذي تسبب فِيْ الانهِيْار الاقتصادي للبلاد وتوقف المصالح التجارية والشخصية للمواطنين السعوديين. منصة سلفا من أهم وأشهر المنصات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، والتسجيل فِيْها سهل، من خلال موقع سلفا. ويمكنك الحصول على الدعم فِيْ غضون ربع ساعة فقط. جميع التمويل الذي توفره منصة سلفا للمواطنين السعوديين متوافق تمامًا مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. من خلال موقعنا ومن خلال موقع ثقافني نقدم لكَمْ جميع شُروطْ منصة سلفى الالكترونية. والخطوات التي يجب على كل متقدم اتباعها للتسجيل بسهُولة على منصة سلفا.

مواعيد الاستحقاق

يقوم العميل بسداد التمويل على دفعات شهرية متساوية، حسب المدة التي يختارها عند طلب التمويل، وتبدأ من شهر الى 6 أشهر. وتصدر الفاتورة المستحقة يوم 28 من كل شهر.

في حالة الموافقة على طلب التمويل بعد يوم 25 من الشهر الجاري، تصدر الفاتورة المستحقة يوم 28 من الشهر الذي يليه.