من نثر البذور لمكافحة الآفات.. الإمارات تعزز المساحات الخضراء بـ “الدرون”

صنفت دولة الإمارات العربية المتحدة من بين الدول الأولى التي نجحت فِيْ تسخير تقنيات الطائرات بدون طيار (UAVs) لزيادة المساحات الخضراء وتعزيز الإنتاج الزراعي.

خلال السنوات الماضية، ازدادت وتزايدت الأدوار التي تلعبها “الدرون” فِيْ مجالات الزراعة وحماية البيئة، بدءاً من رسم خرائط للمناطق الزراعية، مروراً ببذر أشجار الغابات للحد من زحف الرمال، وانتهاءً بالسيطرة على آفات زراعية، بينما تستمر الأبحاث والدراسات حول المزيد من استخدامات هذه التقنية. فِيْ الحد من تأثير تغير المناخ وتعزيز التنوع البيولوجي.

فِيْ عام 2022، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة مشروعًا بحثيًا لاستخدام تقنيات الاستشعار عَنّْ بعد والمسح الجوي للمناطق الزراعية فِيْ الإمارات باستخدام طائرات بدون طيار “بدون طيار” لرصد بياناتها ومعلوماتها بتفاصيل دقيقة.

وأوضحت الوزارة أن تكلفة المسوحات الجوية باستخدام تقنيات الطائرات المسيرة لا تتجاوز 20٪ من تكلفة المسح الميداني التقليدي، فِيْما تصل موثوقية المعلومات بين 90 و 95٪.

يساهم المشروع فِيْ وضع دولة الإمارات ضمن أفضل خمس دول فِيْ العالم من حيث المساحة التي تم مسحها باستخدام هذه التقنيات، كَمْا أنها ستكون أول دولة فِيْ العالم تستخدم هذه التقنية فِيْ قياس ومسح العديد من البيانات الإحصائية التي تبلغ قيمتها. لأكثر من 22 بيانات إحصائية.

تضمنت المرحلتان الأولى والثانية من المشروع تغطية 1100 كيلومتر مربع بمسح جوي، تم خلاله جمع بيانات ومعلومات كافِيْة حول 51 مؤشرًا فِيْ 6 إمارات فِيْ الدولة، بما فِيْ ذلك المباني والمحاصيل المحمية وأشجار الفاكهة والظل وأشجار الزينة، المساحات المزروعة والمزارع والحيوانات والبنية التحتية المائية.

يوفر المشروع بيانات عَنّْ أعداد ومساحات المزارع بأنواعها النباتية والحيوانية والمختلطة، مما يؤدي إلَّى ضمان التخطيط الدقيق للخدمات الإرشادية الزراعية للحفاظ على الصحة والتنمية الزراعية والحيوانية، والتعرف على جودة التربة وصحتها. ضمان وفرة الإنتاج ووضع الخطط اللازمة لزيادته، والتعرف على الأمراض والعدوى النباتية من أجل وضع خطط لمكافحة الآفات وخطط مستقبلية لمنع حدوثها.

فِيْ عام 2022، أعلنت وزارة البيئة وتغير المناخ عَنّْ نجاح زراعة 6 ملايين بذرة بنية و 250 ألف بذرة غاف فِيْ 25 موقعًا مختارًا فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، كجزء من مشروع الزراعة المحلية باستخدام طائرات بدون طيار، كجزء من استراتيجيتها لتعزيز واستدامة الإنتاج الزراعي المحلي وتوظيف التكنولوجيا. لتطوير كافة القطاعات وتحقيق استدامتها.

يهدف المشروع إلَّى نشر ملايين بذور الأشجار المحلية من الغاف وسمر، عبر طائرات بدون طيار، فِيْ مناطق مختارة فِيْ جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

وفِيْ سياق متصل، أعلنت هِيْئة البيئة – أبوظبي فِيْ يناير الماضي أن أكثر من 35000 بذرة منجروف قد نثرت فِيْ منطقة المرفأ، باستخدام تقنية الطائرات بدون طيار المبتكرة للزراعة، كجزء من استكَمْال المرحلة الثانية من “الكربون الأزرق”. مشروع المسؤولية البيئية والاجتماعية الذي يهدف إلَّى الحفاظ على غابات القرم فِيْ الإمارة.

كان مشروع إعادة تأهِيْل أشجار المنغروف، الذي انطلق فِيْ عام 2022، تجربة ناجحة، حيث تمثلت فِيْ زراعة حوالي هكتار من الأرض على الساحل باستخدام طائرات بدون طيار، مصمم خصيصًا لنشر بذور المنغروف ومراقبة نموها ومراقبتها شهريًا على مدار العام. لتقييم نجاحهم وضمان بقائهم على قيد الحياة، تضمنت المرحلة الثانية من المشروع استخدام المزيد من الطائرات بدون طيار لزراعة أشجار المانغروف النابتة وكرات البذور لتوسيع وجود الأشجار.

فِيْ يونيو الماضي، ابتكرت شركة Kafue، وهِيْ شركة متخصصة فِيْ التكنولوجيا وخدمات السيارات، بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، آلية مبتكرة لزراعة وإنبات بذور شجرة الغاف فِيْ المواقع المناخية القاسية مثل البيئة الصحراوية فِيْ الإمارات باستخدام الطائرات بدون طيار. التكنولوجيا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

هذا هُو البحث الأول من نوعه الذي يتم إجراؤه فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة ويمثل المرحلة الثانية من برنامج زراعة بذور كافو غاف، والذي يهدف إلَّى زراعة مليون بذرة فِيْ صحراء الإمارات بحلول نهاية عام 2023.

تعد مكافحة الآفات الزراعية من أولى المناطق فِيْ الإمارات التي شهدت استخدام تقنيات الطائرات بدون طيار. فِيْ عام 2015، بدأت وزارة البيئة والتغير المناخي فِيْ استخدام هذه التقنية لتحديد ومراقبة آفة سوسة النخيل الحمراء.

تعزز تقنية الطائرات بدون طيار عملية التحقيق فِيْ انتشار سوسة النخيل الحمراء، حيث تجري مسحًا شاملاً للمزارع لقياس طاقة الإشعاع الكهرومغناطيسي من الأشجار المصابة باستخدام أجهزة استشعار دقيقة على متن الطائرة. الإصابات ودرجتها.