من هما مستشارا محافظ البنك المركزي المصري الجديد

قرر محافظ البنك المركزي بالإنابة حسن عبد الله، تعيين هشام عز العرب ومحمد نجيب مستشارين له.

قال حسن عبد الله خلال لقائه الأول مساء أمس الأربعاء برؤساء مجالس إدارات البنوك “فِيْ هذه المناسبة، يجب أن أخص بالشكر اثنين من أهم كفاءات الجهاز المصرفِيْ، وهما هشام عز العز. – عرب ومحمد نجيب، ويشرفني أن يكونا مستشارين معي للعمل معًا ”، بحسب ما أوردته المواقع. مصادر محلية.

شغل هشام عز العرب عدة مناصب إدارية فِيْ عدد من البنوك العالمية مثل جي بي مورغان تشيس ودويتشه بنك، وشغل سابقًا منصب الرئيس التنفِيْذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي.

حيث شغل محمد نجيب سابقًا منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفِيْذي لبنك سايب، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر أوروبا فِيْ ألمانيا، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

هشام عز العرب ومحمد نجيب هما من الكفاءات المصرفِيْة التي قادا بنكين يعملان فِيْ مصر لفترات طويلة وساهما فِيْ وصول البنكين إلَّى مكانة جيدة فِيْ السوق المصرفِيْ.

فِيْ السطور التالية، نتعرف على السيرة الذاتية لمستشاري محافظ البنك المركزي الجديد.

هشام عز العرب

تألق اسم هشام عز العرب فِيْ القطاع المصرفِيْ المصري خلال رئاسته للبنك التجاري الدولي، مما جعله أكبر بنك خاص فِيْ مصر.

جاءت رئاسة هشام عز العرب لبنك CIB بعد تقدمه الوظيفِيْ، حيث شغل منصب عضو مجلس إدارة بنك CIB بين عامي 2001-2002، ونائب العضو المنتدب للبنك بين 1999 و 2002.

شغل عز العرب، الحاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة، منصب رئيس مجلس إدارة بنك CIB لمدة 18 عامًا، من عام 2002 حتى أكتوبر 2022.

كَمْا أنه أول رئيس بنك خاص يتولى منصب رئيس اتحاد بنوك مصر خلال الفترة من مارس 2013 إلَّى مارس 2022، مدعومة بسلسلة من النجاحات.

ساهم عز العرب فِيْ عهد الدكتور فاروق العقدة المحافظ السابق للبنك المركزي المصري فِيْ إعادة ضبط نظام سعر الصرف بين عامي 2004 و 2008 بعد ظهُور السوق الموازية “السوق السوداء”. الدولار من خلال تنفِيْذ برنامج لإصلاح القطاع المصرفِيْ.

كان عز العرب من بين ثلاثة وظفهم العقدة فِيْ هذا الملف من ذوي الخبرة والكفاءة فِيْ قطاع الخزينة والمعاملات الدولية، ومن بينهم حسن عبد الله، المحافظ الحالي للبنك المركزي، والذي كان فِيْ ذلك الوقت الرئيس التنفِيْذي. البنك العربي الأفريقي الدولي، وهشام رامز، المحافظ السابق للبنك المركزي والرئيس التنفِيْذي. حاليا للبنك العربي الدولي.

شغل عز العرب أيضًا العديد من المناصب الأخرى، بما فِيْ ذلك منصب المدير العام فِيْ JPMorgan Chase و Deutsche Bank، كَمْا عمل كعضو فِيْ المجلس الاستشاري الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فِيْ MasterCard International للمدفوعات الرقمية.

أسس عز العرب شركة HI Financial Consulting منذ عام ونصف. هُو المؤسس والشريك الإداري، اعتبارًا من فبراير 2022.

حصل على “جائزة أفضل رئيس تنفِيْذي” لعام 2022 من “Global Investor Middle East”، و “جائزة التميز” فِيْ مجال الخدمات المالية فِيْ الشرق الأوسط عام 2016، وحصل على لقب “أفضل رئيس تنفِيْذي فِيْ إفريقيا” “لعام 2014 من EMEA Finance.

محمد نجيب

يتمتع المصرفِيْ محمد نجيب بخبرة طويلة فِيْ العمل فِيْ البنوك تمتد لأكثر من 40 عامًا فِيْ مجال الخدمات المصرفِيْة والتأجير التمويلي والائتمان.

نجيب حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشهادة البكالوريوس فِيْ المحاسبة من نفس الجامعة.

شغل نجيب منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرفِيْة العربية الدولية “SAIB” بين عامي 2011 و 2022.

كَمْا شغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك مصر أوروبا بألمانيا، ونائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الائتمان والاستثمار فِيْ بنك مصر، والمدير العام لإدارة الائتمان والتسويق فِيْ بنك مصر الدولي.

كان عضوًا فِيْ مجالس إدارات الشركة الدولية للتأجير التمويلي “Incules” بين عامي 2000 و 2010، والبنك الأهلي المصري، والشركة المالية للطيران المدني القابضة، والهِيْئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمتوسط ​​، وكالة تنمية المشروعات الصغيرة والأصغر.