من هم أبناء الفنان هشام سليم، يعتبر الفنان هشام سليم من اشهر الشخصيات التمثيلية في العالم الفني كونه عمل على تقديم مجموعة كبيرة من الاعمال الفنية الراقية التي من خلالها حقق الشهرة الكبيرة بمختلف انحاء العالم العربي، بالإضافة الى انه ابن اللاعب المحترف هشام سليم، لذا اصبح الكثير من محبين هشام سليم في معرفة من هم أبناء الفنان هشام سليم.

هشام سليم ويكيبيديا

هشام محمد صالح سليم هو واحد من اشهر الشخصيات الفنية في الجمهورية العربية المصرية وعمل على تقديم مجموعة كبيرة من الاعمال الفنية الراقية والرائعة وحقق من خلالها شهرة كبيرة بكافة انحاء الوطن العربي، ولد هشام سليم في اليوم السابع والعشرون من شهر يناير لعام 1985 ميلادي، ويحمل الجنسية المصرية بالإضافة الى انه يعتنق الديانة الإسلامية ويتحدث باللغة العربية اللهجة المصرية .

السيرة الذاتية هشام سليم

يمتلك هشام سليم سيرة ذاتية ممتلئة بالمعلومات الشخصية الخاصة به، وهذه المعلومات صدرت خلال حياته العلمية والعملية والفنية، لذا اصبح اهتمام الملايين من متابعين الفنان هشام سليم في معرفة تلك المعلومات خلال سيرته الذاتية كالاتي:

الاسم : هشام محمد صالح سليم .

تاريخ الميلاد : 1985/1/72 ميلادي.

مكان الولادة : الجمهورية العربية المصرية .

الجنسية : يحمل الجنسية المصرية .

الديانة : يعتنق الديانة الإسلامية .

المهنة : ممثل .

سنوات النشاط : منذ عام 1972 لهذا اليوم.

من هم أبناء هشام سليم

اهتمام الملايين من متابعين الفنان هشام سليم في معرفة من هم أبناء الفنان هشام سليم، ويكون لدى الفنان المصري الكبير هشام سليم ثلاثة أولاد، وهؤلاء الأولاد كالاتي:

نور سليم .

زين سليم .

قسمت سليم .

وبهذه الطريقة نكون وضحنا اليكم كافة المعلومات والتفاصيل التي تدور حول الفنان المصري الكبير هشام سليم، ومع توضيح عدد ابناءه كما تساءل الكثير من الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي حول من هم أبناء الفنان هشام سليم.