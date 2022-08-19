من هم ابناء بسام لطفي الممثل السوري ، قد ذاع انتشار العديد من التسائلات عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأوقات الأخيرة من صباح يوم الجمعة ، حول التعرف على أهم المعلومات الشخصية للفنان بسام لطفي ، والتي جاءت نتيجة انتشار خبر وفاته خلال الساعات الأخيرة ، ويعد بسام لطفي من الشخصيات الفنية التي عرفت بشهرتها ويرجع ذلك الى النجاحات التي حققها في الأعمال السينمائية والمسرحية حتى وفاته ، تابعوا معنا

من هو بسام لطفي

بسام لطفي هو بسام لطفي سليمان أبو غزالة. ولد في الأول من يناير عام 1940 وهو من الشخصيات المتميزة التي برعت في مجال السينما والفن. ولد بسام لطفي في مدينة طولكرم الفلسطينية. يعتبر من أهم الفنانين العرب حيث شارك في العديد من الأعمال الدرامية على وجه الخصوص. على الشاشة السورية.

سيرة بسام لطفي

نستعرض من خلال ما يلي السيرة الذاتية للفنان بسام لطفي والتي تحتوي على أهم المعلومات الشخصية والمهنية للفنان الراحل بسام لطفي

الاسم الكامل بسام لطفي سليمان أبو غزالة الكنية بسام لطفي تاريخ الميلاد 1 كانون الثاني 1940 م مكان الميلاد طولكرم الجنسية دولة فلسطين – سوريا العضوية نقابة الفنانين السوريين عدد الأطفال 3. المدرسة مدرسة الفضيلية . المهنة ممثل. اللغة الأم العربية. مجال العمل الدراما العربية. تاريخ الوفاة 19 أغسطس 2022 م.

من هم أبناء بسام لطفي الممثل السوري

للفنان بسام لطفي ثلاثة أبناء بينهم إياس أبو غزالة، فيما بقي باقي الأطفال مجهولين. للفنون المسرحية في دمشق، وكانت بدايته الأولى في مسلسل “حارة” المنسي مع الزمن.

وفاة الفنان السوري بسام لطفي

توفي الممثل السوري بسام لطفي يوم الجمعة 19 آب 2022 بعد رحلة طويلة مع المرض، حيث كان الممثل السوري بسام لطفي يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي بسبب تقدمه في السن، إضافة إلى ترسب الماء على جانب القلب، مما فاقم حالته. المرض خاصة وأن الممثل السوري بسام لطفي أصيب بفيروس كورونا في وقت سابق مما كان له أثر سلبي بارز على صحته النفسية والجسدية.

أبرز أعمال الفنان السوري بسام لطفي

قدم الفنان السوري بسام لطفي العديد من الأعمال الفنية والدرامية في مختلف الأماكن والمجالات.

أفلام بسام لطفي فيلم الرجال تحت الشمس فيلم السكين الفيلم المخدوع. فيلم عكسي. فيلم حب الحياة. فيلم مصور. فيلم ليلة الصباح. فيلم مريم.

مسلسل بسام لطفي سلسلة غريب. سلسلة ساعي البريد. مسلسل حكايات ليلية. سلسلة العجلات. سلسلة انتقام Zba. سلسلة منازل في مكة. سلسلة دائرة النار. سلسلة المكافآت. مسلسل أبو كامل ج 2. سلسلة الرجل الشجاع تنتهي. سلسلة حمامات قيشاني الجزء 1. سلسلة يوما بعد يوم. سلسلة مذكرات المخرج.

يلعب الطريق. قسم بالدم. الناس لن يموتوا.



من هم ابناء بسام لطفي الممثل السوري ، يعد الفنان بسام لطفي من أشهر الفنانين التي عرفتهم الدراما السورية ، وهو من الفنانين الذي يرجع أصله الى الجنسية الفلسطينية ، عرفة بتميزه وإبداعه بالعديد من الأعمال المسرحية والفنية .