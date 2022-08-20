من هم ابناء تولين البكري بالأسماء ، قد أهتمام الكثير من الأشخاص داخل الوطن العربي حول التعرف على ابناء الفنانة تولين البكري بالأسماء والتي عرفت بأنها من الشخصيات الفنية البارزة واشهرها داخل الوطن العربي ، تعتبر تولين البكري من أصل سوري ، وما يميزها تكلمها عبر استخدامها للهجة السورية ، وبالتالي سنتعرف على أهم المعلومات الشخصية حول زوج تولين البكري والمعلومات الشخصية حولها ، تابعوا معنا .

ويكيبيديا تولين البكري

تولين البكري فنانة سورية تبلغ من العمر 45 عامًا. ولدت في حي الصالحية الدمشقي في 12 أكتوبر 1976 م. كانت بدايتها الفنية من خلال بعض المنشورات الإعلانية في التلفزيون السوري، ثم ظهرت خلال فترة شبابها في مسلسل “أيام شامية” الأول من بيئة بلاد الشام. في الدراما السورية، شهدت مسيرتها الفنية انقطاعًا طويل الأمد استمر لمدة عشر سنوات بسبب الزواج، فعادت إلى التمثيل مرة أخرى من خلال مسلسل “ليالي الصالحية”، وبعد ذلك أقلعت عملها وتميزت بالتمثيل. جرأة معينة.

سيرة تولين البكري

تولين البكري ممثلة موهوبة، حسها الفني القوي وقدرتها على الأداء والصدمات التي مرت بها في حياتها على المستوى الشخصي ساهمت في ظهورها كفنانة متكاملة، وتشمل السطور التالية أهم المعلومات عن هويتها الشخصية وهي

الاسم والنسبة طولين البكري.

الاسم الانكليزي “تولين البكري”.

الأهل غير معروف.

المعروف باسم تولين البكري.

تاريخ الميلاد 12 أكتوبر 1976 م.

مكان الميلاد الصالحية – دمشق.

محل الإقامة دمشق.

العمر 45 سنة.

الجنسية سوري.

الوضع العائلي منفصل.

التعليم المدرسة الثانوية.

اللغة الأم العربية – لهجة سورية.

المهنة ممثلة.

من هم أبناء تولين البكري بالأسماء

تولين البكري لديها ثلاثة أبناء من زوجها الأول وهم (جودي – طلال – لولوة) وهم الأطفال الذين حُرمت من رؤيتهم بعد انفصالها عنه واختيارها العودة إلى أجواء التمثيل. تسبب لها ذلك في أزمة نفسية تصاعدت إلى درجة “الاضطراب الثنائي القطب” حسب اسم حالتها كعلم نفس طبي، ووصلت الأمور إلى حد محاولة الانتحار، وهنا نصحها القائمون على رعايتها بالعزل في الأماكن السياحية التي من شأنها إعادة تأهيلها. ويريح نفسها.

تولين البكري وابنتها

شاركت الفنانة تولين البكري معجبيها صورة ابنتها التي حرمت منها لمدة 15 عاما، بسبب اعتراض والد الفتاة على دخولها مجال الفن، وعلقت على النشر قائلة

وحظيت الصورة بتفاعل كبير بين البكري وجمهورها الواسع محلياً وعربياً. وفي سياق متصل، نشرت تولين قبل بضعة أشهر صورة جمعتها مع ابنة أختها جوليانا، ظهر خلالها الانسجام بينهما.

تولين البكري مع ربيع

ظهرت الفنانة تولين البكري، في برنامج “الحكاية” الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات. وكشفت في ذلك اللقاء العديد من الحقائق التي جعلت تولين تتحدث عن الشارع الفني خلال الساعات القليلة الماضية. تحدثت عن زواجها الأول من رجل أعمال سوري مقيم في السعودية، ثري بعد ارتباطه بها وعاشت تحت سيطرته حياة الأميرات، كما تحدثت عن الاكتئاب الذي أصابها بعد انفصالهما باختيارها. ورفضها النقاب وهي تحت تصرفه، بالإضافة إلى حديثها بجرأة تامة عن محاولتها الانتحار وزواجها من فنان مشورة ليوم واحد فقط، انفصلت عنه بسبب رفض والديه ارتباطه بفنانة.

تولين البكري انستغرام

تمتلك تولين البكري حسابًا شخصيًا على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وتعتبر تولين من الشخصيات الفنية القليلة المشهورة في عالم وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ضعف تفاعلها مع الجمهور، ووصل عدد متابعيها إلى حوالي 15 ألف فقط، والمعروف عن تولين أنها شخصية عصبية، وهي ترد مباشرة على من يستفزونها، ويمكنك زيارة حساب تولين على إنستغرام وقراءة مباشرة برق جديدة “”.

من هم ابناء تولين البكري بالأسماء ، تعتبر تولين البكر أحد الشخصيات التي حازت على إعجاب الكثير من الوسط الفني ، وجاءت تلك التسائلات نتيجة تحدث تولين أثناء شرحها أسباب معاناتها في الحياة أمام الإعلامية ربيعة الزيات .