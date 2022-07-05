من هم ابناء خالد الفالح

من هم أبناء خالد الفالح أول رجل أعمال سعودي اشتهر فِيْ السنوات الأخيرة عُرف خالد الفالح من خلال عمله فِيْ الانغماس السياسي وريادة الأعمال فِيْ المملكة. وتدور أحداثه حول حياة خالد الفالح وخاصة أبنائه وعددهم ومكانتهم فِيْ العمل الرائد، لذلك يقدم لكَمْ المعلومات الواردة فِيْ المقال التالي.

من هُو خالد الفالح

خالد عبد العزيز الفالح رجل أعمال وسياسي سعودي. ولد الفالح بحي الزلفِيْ بالرياض. فِيْ طفولته، كانت لديه علامات القيادة. بدأ الفالح العمل فِيْ القطاع المدني فِيْ سن التاسعة عشرة عندما تولى منصبًا فِيْ فرع أرامكو فِيْ الولايات المتحدة. فِيْ الولايات المتحدة، انتقل خالد الفالح من خلال مناصب وترأس العديد من الشركات والوزارة الملكية، بما فِيْ ذلك وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والأخيرة وزير الاستثمار فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

سيرة خالد الفالح

يمثل الدكتور خالد الفالح نموذجاً سعودياً ومن خلال النقاط التالية ننقل أهم المعلومات عنه

الاسم الكامل خالد بن عبدالعزيز الفالح.

تاريخ الميلاد ولد الفالح عام 1960 م.

مكان الميلاد الرياض، المملكة العربية السَعُودِيْة.

الإقامة الظهران، المملكة العربية السَعُودِيْة.

الجنسية يحمل الجنسية السَعُودِيْة.

العمر 62 سنة.

الدين والمعتقد على الدين الإسلامي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اللغة الأم اللهجة العربية السَعُودِيْة.

لغات أخرى الفالح يجيد اللغة الإنجليزية.

المؤهلات ماجستير ادارة اعمال.

الأم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن – جامعة تكساس إيه آند إم.

المهنة رجل أعمال، سياسي.

الجوائز جائزة الزمالة الأكاديمية الملكية للهندسة.

من هم اولاد خالد الفالح

ولم يذكر خالد الفالح أيا من معلوماته الشخصية فِيْ المقابلات أو مواقع التواصل. كل ما نعرفه هُو أن لديه خمسة أبناء، ثلاثة منهم أولاد وفتاتان. ويقال إن ابن خالد الفالح، واسمه عبد العزيز الفالح، يشغل مناصب عليا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، بعد أن درس فِيْ جامعة ستانفورد. ولم ترد معلومات أخرى عن أبناء خالد الفالح، لكن يبدو أنهم خلفاء والدهم فِيْ ريادة الأعمال.

من هِيْ زوجة خالد الفالح نجاح

زوجة خالد الفالح هِيْ نجاح بن مقبل القرعاوي. تعمل محاضرة فِيْ كلية الآداب للبنات بالدمام وأستاذة مشاركة فِيْ جغرافِيْة النقل بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فِيْصل بالإضافة إلى عملها التطوعي فِيْ قطاع الأعمال الخيرية.

راتب خالد الفالح

راتب خالد الفالح من شركة أرامكو فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة حوالي 500 ألف دولار. وقد تم نشر وثائق تؤكد هذا الكَمْ الهائل الذي أثار جدلاً واسعاً فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. انقسم مستخدمو تويتر على تويتر بين مؤيدين ومنتقدين، بل إن البعض يقدر ثروة الفالح بملايين الدولارات، إذ أن عمل الأخير لا يقتصر على أرامكو، بل يتلقى أيضًا راتبًا من وزارة الاستثمار.

تويتر خالد الفالح

يخصص خالد الفالح حسابه على تويتر لنشر الأخبار بناءً على عمله فِيْ وزارة الاستثمار ويحاول تغطية جميع المعلومات المتعلقة بالاستثمار فِيْ السَعُودِيْة لإطلاع المواطنين على المستجدات.

لذلك نكَمْل هذا المقال بعد توسيع عنوان من هم أبناء خالد الفالح، وتناول معلومات عن خالد الفالح وزوجته، وعمله بالإضافة إلى راتبه وما هُو متاح من مسؤوله. حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.