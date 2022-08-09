من هم احفاد اسماعيل هنية ، قد تسائل الكثير من المواطنين داخل الوطن العربي حول التعرف على شخصية اسماعيل هنية ومن هم احفاد ، حيث يعتبر إسماعيل هنية أحد الشخصيات الفلسطينية الكبيرة والمهتمة بالمجال السياسي من الدرجة الأولى ، كونه عمل على شغل عدد من المناصب القيادية في قطاع غزة الحبيب ، وله العديد من الأبناء من أولاد وبنات ، ومن هم احفاد اسماعيل هنية مما دعا البعض الى التعرف عليه .

اسماعيل هنية ويكيبيديا

إسماعيل هنية سياسي فلسطيني يبلغ من العمر 59 عامًا، ولد في مخيم الشاطئ في عسقلان في 29 كانون الثاني (يناير) 1963، وهو رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة، بالإضافة إلى كونه الرئيس العاشر للحكومة الفلسطينية منذ إنشائها. مؤسسة. حاصل على درجة البكالوريوس في الأدب العربي من صفوف الجامعة الإسلامية في قطاع غزة المحاصر والتي منحته عام 2009 درجة الدكتوراه الفخرية. بدأ هنية نشاطه السياسي بالانضمام إلى الكتلة الإسلامية لجماعة الإخوان المسلمين التي تشكلت منها. تم القبض عليه ثم زفير.

سيرة اسماعيل هنية

يعتبر إسماعيل هنية من أهم الأسماء السياسية في المرحلة السياسية الحالية لدولة فلسطين المحتلة. وحقق شعبية كبيرة بسبب متانة علاقته بشيخ الأسرة أحمد ياسين، وتعزز موقعه السياسي بعد الانتخابات التشريعية عام 2006. فيما يلي أهم أقوال هنية الشخصية

الاسم والقرابة إسماعيل هنية – إنجليزي “إسماعيل هنية”.

اسم الأب عبد السلام احمد هنية.

اسم الأم غير معروف.

مواليد 29 يناير 1963 م.

مكان الميلاد عسقلان بيتش كامب.

مكان الاقامة قطاع غزة.

العمر 59 سنة.

الجنسية فلسطيني.

الجنسية فلسطين المحتلة.

دين الاسلام.

المذهب سني.

الحالة الاجتماعية متزوج.

التحصيل الأكاديمي درجة البكالوريوس في اللغة العربية – الدكتوراه الفخرية في اللغة العربية.

ألما الأم الجامعة الإسلامية بغزة.

اللغة الأم العربية – اللهجة الفلسطينية.

اللغات الثانوية الإنجليزية.

المهنة سياسي – مدرس جامعي سابق.

من هم ذرية اسماعيل هنية

إسماعيل هنية متزوج من السيدة أمل هنية التي نادرا ما تظهر في وسائل الإعلام. لديه 13 ابنا وبنات. يقود أحفاده حوالي 20 سنة. الأسماء التالية معروفة عنهم لارتباطهم بأحداث معينة في قطاع غزة، وهم كالتالي

إسراء هنية.

آمال هنية.

عبد السلام هنية.

محمود هنية.

هنية السماء.

محمد هنية.

قصة جيش سيدي

أثارت إحدى حفيدات إسماعيل هنية الجدل خلال الساعات الماضية، بسبب الصورة التي نقلتها عن مشاركة الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية في الأحداث الأخيرة في قطاع غزة المحاصر، بعد أن قامت أمل هنية بتغطية هذه الأحداث عبر مسؤولها. وصفت ما حدث في حساب المقاومة ونتائج الهجمات الأخيرة بفضل نشاط جيش سيدي، على حد تعبيرها، في إشارة إلى كتائب عز الدين “الجناح العسكري” التي تسببت في موجة من الغضب.

وفي الختام تعرفنا عبر السطور السابقة حول أحد القيادة البارزة للشعب الفلسطيني اسماعيل هنية ، كما تعرفنا على من هم احفاد اسماعيل هنية ، وآخرهم حفيدته أمل هنية التي تحدثت عبر صفحتها عبر حساب الإنستغرام نتائج الهجمات الأخيرة بفضل نشاط جيش سيدي .