من هم ازواج نادية الجندي ، لقد تسائل العديد من المتابعين والمعجبين بالفنانة والممثلة المصرية نادية الجندي ، والتي حظيت بإلهام لافت في السينما والدراما المصرية وقدمت أروع الأدوار حيث مثلت في الخير والشر والفقر والغنى واحتفظت بشخيتصها مما دفع البعض بالبحث عن عدد أزواجها وهل هم من الوسط الفني أو بعيدين عنه ، تابعوا معنا .

من هي نادية الجندي

نادية محمد الجندي ممثلة من الجيل الذهبي في السينما المصرية. ولد الهندي في الإسكندرية بمصر. بدأت مسيرتها التمثيلية في سن الثانية عشرة من خلال فيلم “جميلة” ثم تابعت مسيرتها الفنية في الأدوار الجانبية حتى اشتهرت في منتصف الستينيات من القرن الماضي حيث قدمت مجموعة متنوعة من الأعمال التي لم تتوقف. على حدود مصر وحتى الدول العربية الأخرى، اشتهرت نادية الجندي في الوسط الفني العربي، حيث مثلت في أفلام تعكس الواقع العربي لمعالجة العديد من القضايا العربية.

سيرة نادية الجندي

فيما يلي أهم المعلومات الشخصية لنادية الجندي

الاسم الكامل نادية محمد عبد السلام الجندي.

اسم التقنية نادية الجندي.

الاسم المستعار نجم الجماهير.

تاريخ الميلاد ولدت في 24 مارس 1946.

العمر 76 سنة.

العلامة الفلكية برج الحمل.

مكان الميلاد الإسكندرية، مصر.

الجنسية مصري.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية منفصل.

عدد الأبناء ولد واحد “هشام عماد حمدي”.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية واللهجة المصرية.

المهنة ممثلة.

سنوات من النشاط بدأت نشاطها الفني من عام 1958 حتى الآن.

من هم أزواج نادية الجندي

نادية الجندي تزوجت مرتين خلال حياتها حيث دخلت الأخيرة القفص الذهبي وهي صغيرة وقبل أن تبلغ الثامنة عشرة من العمر، وكلا الزوجين من الوسط الفني، أولهما الممثل عماد حمدي الذي كان أكبر منها بحوالي أربعين عامًا. محمد المختار وزواجهم لم ينجبوا أي أطفال.

زوج نادية الجندي الأول

زوج نادية الجندي الأول هو عماد حمدي، وعماد حمدي ممثل مصري اشتهر في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، حيث أطلق عليه لقب فتى الشاشة المصرية. مع الانفصال عام 1974 م توفي عماد حمدي إثر نوبة قلبية حادة في يناير 1984 م.

زوج نادية الجندي محمد مختار

محمد المختار هو الزوج الثاني للفنانة نادية الجندي، وهو منتج وممثل مصري. هي أكبر منه بسنتين. تزوجت من نادية الجندي محمد المختار عام 1978، ووقع الانفصال عام 1995، بينما ظلت العلاقة الودية بينهما قائمة.

كم عمر نجل نادية الجندي

يبلغ ابن نادية الجندي نحو الستين من عمره. صرحت الفنانة نادية الجندي، بأنها أنجبت طفلها الأول هشام عماد حمدي، وعمره 16 عاما، ولم تعتبره ابنها، بل اعتبرته صديقها وشقيقها، وقال الجندي في مقابلة عانت منها كثيرا خلال نشأة هشام بسبب صغر سنها وقلة خبرتها، وأنها كانت في أوج صعودها الفني، وأن حالتها الوحيدة عندما اتخذت قرار الانفصال عن عماد حمدي كانت أن اتركوا هشام في عهدتها.

حسابات نادية الجندي الرسمية

للفنانة نادية الجندي حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تجمع قاعة جمهور ضخمة مهتمة بآخر أخبارها، وتنشر الجندي ذكريات أعمالها الفنية والصور الأخيرة لها، ويمكن الوصول إلى حساباتها الرسمية على النحو التالي يتبع

تويتر نادية الجندي يتابعها 50 ألف متابع وللدخول مباشرة إلى حسابها “”

انستجرام نادية الجندي عدد متابعيها يتجاوز 800 ألف، والدخول إلى الحساب “”

فيسبوك نادية الجندي يتابعها أكثر من مليون متابع ويمكنك الدخول على الحساب “.

وفي الختام تعرفنا على من هم ازواج نادية الجندي ، وشرحنا لكم معلومات مهمة عن الفنانة نادية الجندي وصولاً إلى عدد أزواجها والمعلومات المتعلقة بهم وعمرها الحقيقي ، و حسابات نادية الجندي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي .