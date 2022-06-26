من هم الأشخاص المعرضون للاصابة بتسوس الاسنان

يعتقد الكثير من الناس أن تسوس الأسنان يصيب الأطفال فقط، لكن التغيرات التي تحدث مع تقدم العمر تجعل التسوس مشكلة للبالغين.

انحسار اللثة (فصل أنسجة اللثة عن الأسنان)، والذي غالبًا ما يرتبط بزيادة حدوث التهاب اللثة، يمكن أن يعرض جذور الأسنان إلى السطح.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الرغبة الشديدة في تناول الطعام لدى النساء الحوامل تجعلهن أكثر عرضة لتسوس الأسنان.

التسوس حول حواف الثقوب في الأسنان المحشوة أكثر شيوعًا أيضًا عند كبار السن. لأن العديد من كبار السن لم يتلقوا خدمات طب الأسنان الوقائية الحديثة عندما كانوا صغارًا وغالبًا ما يكون لديهم العديد من الثقوب المملوءة.على مر السنين يمكن أن تضعف هذه الحشوات وتتحلل مما يسمح للبكتيريا بالتراكم في التجاويف الصغيرة الناتجة. ما الذي يسبب تسوس الاسنان.