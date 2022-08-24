من هم الأقارب من الدرجة الأولى في القانون السعودي ، دائماً ما يبحث المواطنين داخل كل دولة حول معرفة منهم من الأقارب المحيطين بهم والذي دائماً ما يتواجد مثل ذلك السؤال في العديد من الاستبيانات التي يتعرض الشخص اليها من المعلومات الشخصية ، ما يدفع بالشخص الاجابة على سؤال الدرجة الأولى من الأقارب من هم ، فهناك أقارب من الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة، تابعوا معنا .

درجة القرابة

تتحدد درجة القرابة بالناس وقوة القرابة بينهم، حيث تحدد درجة القرابة إما من جانب الأب، أو من جهة الأم، أو كليهما، حيث تشمل القرابة من جانب الأب. “الجد، والجدة، والأخ، والعم، والعمة”، في حين تشمل درجة القرابة من جانب الأم “الجد والجدة والأخ، والعم، والعمة”، ودرجة القرابة من الأم والأب. من الأخ.

من هم الأقارب من الدرجة الأولى في القانون السعودي

ينص القانون السعودي على أن الأقارب من “الدرجة الأولى” هم أفراد تربطهم قرابة دم مثل (الأب، الأم، الأبناء الإناث والذكور)، حيث القرابة هي المحدد الذي يشير إلى علاقة كل فرد بالآخر. والآخر يختلف باختلاف الارتباط الأسري والعلاقة التي تربط هؤلاء الأشخاص.

ما هي طريقة تحديد درجة القرابة

يتساءل الكثير من الأفراد عن درجة القرابة، حيث يمكن للأفراد معرفة درجة القرابة من خلال تتبع شجرة العائلة التي ينتمي إليها كل فرد، حيث توضح شجرة العائلة العلاقات والارتباطات التي تربط كل فرد بآخر داخل هذه الشجرة، وهي كذلك وتجدر الإشارة إلى أن هناك درجات أخرى من القرابة تسمى “العصب”، حيث تستدعي هذه القرابة في المسائل القانونية المتعلقة بالميراث وتوزيع الممتلكات لمعرفة درجة القرابة، خاصة من جانب الأب، وغالبًا ما يكون الأب. متوفى في مثل هذه الأمور. على سبيل المثال، القرابة مع العصب تشمل “ابن / ابن عم”.

ما هي قوة القرابة

وتتفاوت قوة القرابة باختلاف السلطة التي تنتمي إليها تلك القرابة، حيث تنقسم قوة القرابة (3) جوانب فقط، حيث يتم ترتيبها حسب قوتها على النحو التالي

القرابة من جهة الأب وتشمل (الأخ، هما العم، والعم فقط).

القرابة من جهة الأم وتشمل (الأخ، هما الخال والعم والخالة فقط).

القرابة الخاصة وهي القرابة بين الأب أو الأم، كالأخ للأب العازب والأم.

ما هو تصنيف درجات القرابة

وتجدر الإشارة إلى أن “درجات القرابة” تصنف إلى ثلاث (3) درجات رئيسية وهي كالتالي

العلاقة المعروفة بالهوامش أو الهوامش تمثل هذه القرابة الأشخاص الذين ينتمون إلى نفس العائلة، ويرجع ارتباطهم إلى أصل مشترك، وتحسب هذه القرابة على شكل أصول وفروع تنازلية وتصاعدية. ومثال على ذلك “العم وأولاد الأخ، وأصلهم يعود إلى الجد والجدة.

القرابة المعروفة بالرضاعة وهذه القرابة هي العلاقة بين شخصين غير مرتبطين بالدم وغير متصلين بإرضاع شخص لآخر فيصبحون أخوات بالرضاعة، وفي هذه الحالة يُمنع هذا الشخص من الرضاعة. الأخرى.

القرابة المعروفة بالتبني تظهر هذه العلاقة عندما يتبنى الإنسان أحد الأبناء، وليس من دمه، بل يعتبره ابنه بالتبني، وفق الشريعة الإسلامية. لا يجوز تسجيل الولد اللقيط بنسب المتبني وهو اسم الأب. وهذا محرم لا قدر الله.

ما هي علاقة القرابة

ينقسم القرابة إلى نوعين رئيسيين، وهما كالتالي

النوع الأول يسمى القرابة المباشرة، وتتمثل هذه القرابة في “الأصل والفرع” ومثال ذلك “الأب وابنه أو ابنته، الأم مع ابنها أو ابنتها، وكذلك الجد والجدة مع الأحفاد”.

النوع الثاني يسمى القرابة غير المباشرة، وتتمثل في قرابة الأخوات، حيث يوجد دائمًا عامل مشترك بينهما، سواء كان الأب أو الأم، وكذلك قرابة العم مع ابن الأخ.

ما هي درجات القرابة

تنخفض درجات النسب تحت أربع (4) درجات ممثلة في قوة النسب، حيث يتم تقييم درجة النسب في (أقارب من الدرجة الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة)، وفيما يلي نستعرض لكم درجات سلالة أخرى بعد أن أظهرنا درجة النسب الأول وما تشمله

أقارب من الدرجة الثانية

يشمل الأقارب من الدرجة الثانية هؤلاء الأشخاص

الجد / الجدة.

الإخوة.

أخوات.

أطفال الأطفال.

أطفال أطفال أطفال مهما كان عددهم.

أقارب من الدرجة الثالثة

أما الأقارب من الدرجة الثالثة فيشملون الآتي

أعمام.

عمات.

الأعمام.

عمات.

أبناء الأخ.

أبناء الأخ.

أقارب من الدرجة الرابعة

يشمل الأقارب من الدرجة الرابعة هؤلاء الأشخاص

بنات العم.

بنات العم.

بنات العم.

بنات العم.

القرابة

يأتي تعريف “الزواج المختلط” إنه صلة قرابة ناتجة عن الزواج، وهي قرابة ناتجة عن الزواج. وهي صلة القرابة بين الزوج وأهل زوجته، وقرابة الزوجة بأهل زوجها. تشمل علاقة التقارب أربع درجات تقع فيما يلي

تقارب من الدرجة الأولى

يشمل التقارب من الدرجة الأولى ما يلي

والد ووالدة الزوج / الزوجة.

زوج الابنة وزوجة الابن.

ابن الزوج أو ابن الزوجة.

زوج الأب وزوج الأم.

القرابة من الدرجة الثانية

يشمل الزواج المختلط من الدرجة الثانية (2) هؤلاء الأفراد

جد وجدة الزوج وجد وجدة الزوجة.

حفيد الزوج، الزوجة.

أخو الزوج وأخته وأخو الزوجة وأختها.

زوج الجدة، زوجة الجد.

زوج الأخت وزوجة الأخ.

زوجة ابن الابن.

تقارب من الدرجة الثالثة

الدرجة الثالثة من الزواج المختلط (3) تشمل أيضًا الفئات التالية

العم والعم لكل من الزوج والزوجة.

اخوة الزوج والزوجة.

زوجة نجل الأخ وزوجة نجل الأخت.

أبو الجد الزوج والزوجة.

زوجة حفيد الابن.

حفيد ابن الزوج / الزوجة.

زوج الخالة، زوجة العم، زوج الخالة، زوجة العم.

زوجة الجد.

القرابة من الدرجة الرابعة

القرابة من الدرجة الرابعة (4) وتشمل الفئات التالية

زوجة ابن عم الزوج / الزوجة.

الزوج وابن عم الزوج / الزوجة.

أبناء العم وأعمام الزوج / الزوجة.

زوجة ابن عم الزوج / الزوجة.

هل الزوج يعتبر من أقرباء الدرجة الأولى

يعتبر الزوج لزوجته وبالعكس أقارب من الدرجة الأولى نتيجة التزاوج فقط، حيث يختلف عن القرابة التي تحصل بالدم، حيث تختلف قرابة المصاهرة عن غيره من الأقارب، وتحدث هذه القرابة بمجرد الزواج. يتم عقد النكاح، بحيث يصبح الزوج من أقرباء أهل زوجته من الدرجة الأولى والعكس، وهذا جدير بالذكر. لا يعتبر الزوج من الأقارب من الدرجة الأولى لزوجته، حيث تتحدد هذه القرابة على أساس الأصل المشترك والنسب بين الطرفين، حيث تقع علاقة القرابة بين الزوجين بمجرد عقد الزواج، وإذا ينتهي الزواج وتنتهي علاقة القرابة التي توحد بينهما.

ما هي أهمية معرفة درجات القرابة

تنص بعض مواد القانون السعودي على أهمية معرفة درجة القرابة التي يجب أن يعرفها كل فرد.

المادة 34 تنص المادة 34 على أن الأسرة التي تتكون من مجموعة أفراد يجب أن يكون لها أصل واحد وقرابة واحدة، للتأكد من وجود علاقة قرابة بينهم.

المادة 35 بينما نصت المادة (35) على أن القرابة هي ما يفسر علاقة كل فرد بالآخر، حيث تحدد درجة القرابة وقوتها والعديد من الأمور الأخرى المتعلقة بدرجة القرابة.

المادة 37 تنص على أن القرابة تقع في حالة إتمام الزواج على الوجه الصحيح، حيث يعتبر الزوج / الزوجة من أقارب أسرة الآخر من الدرجة الأولى.

الآثار المترتبة على القرابة

وتظهر آثار القرابة فيما يلي

يجب الامتناع عن الشهادة أمام المحكمة.

لا يحق للرجل أن يتزوج بأي مما يلي بسبب القرابة بينهما “الأم والجدة، الابنة، ابنة الابن، ابنة الابنة، أخت الأب، ابنة الأب، العمة والخالة.”

لا يجوز للزوج أن يتزوج أخت الزوجة وما زالت عليه.

من هم الأقارب من الدرجة الأولى في القانون السعودي ، تتشكل الأسرة الزوجية من الزوج والزوج ولكل واحد منهم صلة قرابة بالمحيطين بها من الأصل ، وتتعدد درجات القرابة من الأب والأم والأخ والأخت والابن والابنة والعم والعمة …الخ ، كما تعرفنا على الطرق التي تمكنك من تحقيق درجة القرابة .