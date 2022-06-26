من هم البدون فِيْ السَعُودِيْة جاء مصطلح البدون مع صعود حملات الزفاف من قبل أشخاص ليس لديهم جنسية ويعيشون بشكل غير قانوني فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. نشير إلى أن العديد من الدول العربية، وخاصة فِيْ الخليج العربي، لديها هذه الفئة، والتي من خلالها سنتعرف على من هم البدون فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، كَمْا سنتعرف على أقسام البدون فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

من هم البدون فِيْ السَعُودِيْة

البدون فِيْ السَعُودِيْة هم القبائل النازحة التي عاشت فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ولم تحصل على الجنسية السَعُودِيْة. وتعتبر هذه القضية قضية إنسانية صعبة بسبب الظروف التي تعيشها هذه الفئة، ومعظمهم من البدو الرحَلْ الذين كانوا يسافرون بشكل دائم ويتنقلون من بلد إلى آخر. أصحاب الإبل والأغنام، كانوا يسافرون دائمًا بحثًا عن الكثير من الطعام والشراب وغالبًا ما يقفون فِيْ جنون المملكة العربية السَعُودِيْة ماعدا الشمال، وكانوا منتشرين فِيْ جميع مدن وقرى المملكة وسموا بغيرها، لأنهم لم يكتسبوا الجنسية.

ولادة البدون فِيْ السَعُودِيْة

كان ظهُور البدون فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة حديثًا، خاصة بعد ترسيم الحدود مع ما يسمى باتفاقية سايكس بيكو، والتي بموجبها تم تقسيم الحدود العربية وترسيم الحدود السياسية بين دول العربية. عانى الخليج وبقية الوطن العربي وسكان الحدود من عدم القدرة على تحديد جنسيتهم حتى بقائهم بلا جنسية حتى يومنا هذا، إضافة إلى أن العديد من البدون قدموا إلى السَعُودِيْة واختبأوا وتمزقوا وثائقهم الرسمية للسعودية.

أبرز القبائل النازحة فِيْ السَعُودِيْة

تنقسم القبائل النازحة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة إلى قسمين، ويتميّز كل قسم باسم خاص. يوضح ما يلي هذه التقسيمات

القبائل النازحة

هذه القبائل من بين القبائل القديمة التي لها تاريخ طويل حيث أنها من بين القبائل التي عاشت فِيْ شبه الجزيرة العربية. هذه القبائل متواجدة بكثرة فِيْ شمال المملكة العربية السَعُودِيْة، ومنها قبائل شمر، وعنزة، والأساعدة، وبني خالد السعوديون، والعراقيون، والمصريون، والكويتيون، والأردنيون، وهم يعانون ولا يزالون يعانون، خاصة عندما كانت الدول العربية والحدود السياسية. رسم بينهما.

القبائل الجنوبية

هم القبائل المتواجدة فِيْ جنوب الجزيرة العربية، وتتكون هذه القبائل من البدو الرحَلْ الذين نزحوا من الجنوب، ومن بين هذه القبائل العربية آل كثير والمصعب وقبائل أخرى من قبائل الناسي والناسي. – العولق والكريب والخليفة والحارث والحمام وغيرها من القبائل بعد همدان وقحطان.

أقسام البدون من القبائل النازحة

البدون هِيْ إحدى القبائل البدوية التي تم تهجيرها وتعتبر البدون من نسل البدو، حيث كانوا يتنقلون باستمرار.

بلوش البريمي من سكان مناطق البريمي الحدودية الواقعة بين المملكة العربية السَعُودِيْة وسلطنة عمان.

الجاليات الإسلامية وهم من القبائل التي هاجرت من آسيا ثم استقرت فِيْ مكة المكرمة والطائف والمدينة المنورة والمنوورة وجدة.

الجاليات العربية الأخرى هم من الجاليات العربية التي عاشت فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، بعد أداء مناسك الحج والعمرة، ولم يعودوا إلى بلدهم الأصلي.

بدون دول أخرى هناك العديد من القبائل النازحة من دول أخرى، الذين لديهم وثائق ووثائق مخفِيْة من أجل الحصول على الجنسية السَعُودِيْة.

هنا وصلنا إلى نهاية مقالنا ومن خلاله عرفنا من هم البدون فِيْ السَعُودِيْة .. القبائل النازحة.