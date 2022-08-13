من هم المرشحين للكرة الذهبية 2022 ،تعد من أكثر المناسبات الرياضية والجوائز الكبرى التي تزيد من قيمة اللاعبين المادية والفنية بالإضافة الى تنافس الكثير من نجوم كرة القدم حول العالم لهذه الجائزة ،كما شهدت الكرة الذهبية لسنوات عديدة لحصول اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي عليها واللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو كأكثر اللاعبين حصولاً على الجائزة في السنوات الأخيرة.

كيف يتم اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2022

ظهرت في الأونة الأخيرة الكثير من الاخبار من الصحف الفرنسية الخاصة بمجال الرياضة وكرة القدم عن التغييرات التي تحدث في النسخة القادمة من جائزة الكرة الذهبية وأنه سيتم تقييم مستوى اللاعبين في الموسم الرياضي (2021-2022) وبالإخص في شهر أغسطس لعام 2021 وصولاً الى شهر مايو لهذا العام 2022 وذلك بسبب تأخير بداية بعض الدوريات الأوروبية.

من هم المرشحين للكرة الذهبية 2022

كما أكدت الصحف الرياضية عن عدم احتساب كأس العالم 2022م ضمن تقييم اللاعبين في جائزة الكرة الذهبية ،بالإضافة الى التقليص في عدد المصوتين من الصحافة ل 170 دولة وبالأخص أول 100 دولة وفق الترتيب الدولي لكرة القدم ،والمرشحون للجائزة هم فيما يلي:

اللاعب ألكسندر أرنولد “نادي ليفربول”

اللاعب بيرناردو سيلفا “مانشستر سيتي”

فينيسيوس جونيور “ريال مدريد”

لويس دياز “ليفربول”

روبرت ليفاندوفسكي “بايرن ميونخ – برشلونة”

مايك ماينيان “ميلان”

هاري كين “توتنهام”

داروين نونيز “ليفربول”

فيل فودين “مانشستر سيتي”

ساديو ماني “ليفربول – بايرن ميونخ”

تيبو كورتوا “ريال مدريد”

رافائيل لياو “ميلان”

محمد صلاح “ليفربول”

المرشحات لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم 2022

ألكسندرا بوب “فولفسبورج”

أيتانا بونماتي “برشلونة”

وبندي رينار “أولمبيك ليون”

أليكس مورجان “سان دييجو ويف”

بيث ويد “أرسنال”

أسبسات أوشوالا “برشلونة”

ماري كاتوتو “باريس سان جيرمان”

سلمى باشا “أولمبيك ليون”

أدا هيجربيرج “أولمبيك ليون”

ترينيتي رودمان “واشنطن سبيريت”

أليكسيا بوتياس “برشلونة”

لينا أوبردورف “فولفسبورج”

فيفيان ميديما “أرسنال”

من هم المرشحين للكرة الذهبية 2022 كما تشهد المنسبة حضور لكثير من الشخصيات الرياضية حول العالم في كثير من الرياضات بالإضافة الى التفطية التلفزيونية حول دول العالم ،كما أنها تحمل الجائزة مبالغ مالية كبيرة للحاصل عليها والمؤهلين في الادوار القادمة.