من هم المعالين في التأمينات الاجتماعية ، دائماً ما يثير تسائل الأفراد الذين يستفيدون من التأمينات الاجتماعية حول المستفيدين من التأمينات الاجتماعية ، وما هي الشروط التي يتم اختيار عليها المعالين من اجل الحصول على التأمينات الاجتماعية ، ويشمل نظام التقاعد الاجتماعي إضافة معالين من الأبناء والزوجة المستوفين للشروط، بحيث يتم زيادة استحقاق المعاش في راتب الفرد المستحق ،تابعوا معنا للمزيد من المعلومات .

نظام التأمينات الاجتماعية الجديد 1444

نظام التأمينات الاجتماعية هو نظام التأمين المعتمد في المملكة العربية السعودية، منذ أن تأسس عام 1421 هـ / 20000 م، بموجب المرسوم الملكي رقم التأمينات الاجتماعية، حيث يمكن للأفراد المستوفين للشروط الاشتراك في التأمينات الاجتماعية إلكترونياً، و كما يسمح النظام بإضافة المعالين لأفراد الأسرة وفق مجموعة شروط معتمدة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

من هم المعالون في التأمينات الاجتماعية

المعالون في التأمينات الاجتماعية هم أفراد الأسرة مثل الزوجة والأبناء الذين تقل أعمارهم عن (15) سنة ولا يزالون تحت رعاية وحضانة معيل الأسرة المتقاعد حيث يمكن للمُعالين استحقاق جزء من المعاش التقاعدي ويحسب الأطفال من العازبات والأرامل والمطلقات من المعالين في نظام التأمين الاجتماعي حيث ترتفع قيمة المعاش التقاعدي ؛ بسبب عدد الأبناء المضافين إلى المعاش ممن هم دون السن القانوني، ويقل إذا تجاوزوا السن المحدد لاستحقاق معاش معيل الأسرة.

كيفية تعديل بيانات المعالين في التأمينات الاجتماعية

توفر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إمكانية تعديل بيانات المعالين في التأمينات الاجتماعية إلكترونياً باتباع ما يلي

دخول الصفحة المخصصة لتعديل بيانات المعالين في التأمينات الاجتماعية “”.

انقر على أيقونة “التقديم على الخدمة”.

املأ البيانات الشخصية، بما في ذلك

تحديد نوع المستخدم.

اختر تعديل بيانات المعال من قائمة نوع الطلب.

اكتب الاسم الثلاثي.

تحديد نوع الهوية.

اكتب رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف المحمول.

ضبط البريد الإلكتروني.

أضف عنوان الطلب

أضف وصفًا للطلب.

إرفاق المستندات المطلوبة بأحد التنسيقات التالية (pdf، png، jpg، jpeg)

تحقق من المعلومات المدخلة، ثم قم بتأكيد الإقرار.

انقر فوق الطلب الكامل.

المستندات المطلوبة لتعديل بيانات المعالين في التأمينات الاجتماعية

يجب تقديم المستندات التالية عند التقدم بطلب تعديل بيانات المعالين في التأمينات الاجتماعية لعام 1444 هـ

استمارة المستفيدين والمعالين والتي يمكنكم تحميل “”.

مشهد دراسة لطالب معال من 21-26 سنة.

وثيقة لكل من (زواج، طلاق، ترمل) للمرأة المعالة. وثيقة الوريثة المتزوجة والمطلقة والأرملة.

وثيقة شهادة التخرج أو إغلاق التسجيل للابن المعال لمن ترك الدراسة

في حالة عجز المعال، يجب إرفاق تقارير طبية تفيد بذلك.

متابعة طلب تعديل بيانات المعالين في التأمينات الاجتماعية

توفر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إمكانية متابعة طلب التعديل على النحو التالي

يمكنك متابعة الطلب من خلال استلام رسالة نصية تتضمن رقم الطلب، وإدخال رابط “متابعة الطلب”.

حدد حالة التحقق.

أدخل رقم الطلب.

اكتب رقم الهوية الوطنية.

أدخل رمز التحقق.

انقر فوق استفسار.

كيفية التسجيل في التأمينات الاجتماعية

يمكنك التسجيل في التأمينات الاجتماعية والاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على النحو التالي

اذهب إلى موقع الهيئة.

اختر تسجيل الدخول.

الضغط على نوع المشترك سواء كان فرادى. اعمال. جهة حكومية.

انقر فوق “تسجيل الآن”.

أدخل معلومات المشترك، بما في ذلك رقم الهوية. البريد الإلكتروني. رقم الهاتف المحمول. كلمه السر. تأكيد كلمة المرور. رمز التحقق.

وافق على الإقرار.

أخيرًا، انقر فوق “إكمال”.

اتبع التعليمات لإكمال التسجيل.

قائمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة المعالين

تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اللائحة التنفيذية التي تتوافر من خلالها جميع الآليات والضوابط لصرف المعاش التقاعدي، وكذلك طريقة احتساب المعالين، وآلية صرف رواتبهم ضمن معاش التقاعد للرئيس. من العائلة.

رابط لتعديل بيانات المعالين في التأمينات الاجتماعية

يمكنك التوجه مباشرة إلى رابط خدمة تعديل بيانات المعالين في التأمينات الاجتماعية “” والضغط على التطبيق الخاص بالخدمة للذهاب إلى صفحة تعديل البيانات، ثم إدخال البيانات المراد تعديلها كما هو موضح في سطور المادة اعلاه بحيث يتم تعديل البيانات لضمان استمرار استحقاق المعاش التقاعدي.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تعرفنا عبر السطور السابقة حول من هم المعالين في التأمينات الاجتماعية ، و قائمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة المعالين ، و المستندات المطلوبة لتعديل بيانات المعالين في التأمينات الاجتماعية ، و كيفية التسجيل في التأمينات الاجتماعية .