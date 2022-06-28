من هم الممثلين الأتراك الذين لا يدعمون المثليين العلاقة، وهناك مؤيدون لهم فِيْ دول مختلفة من العالم، ومنهم من المشاهِيْر والممثلين إلى جانب الشركات المختلفة، ومن خلال هذا سنتعرف على المثليين ومن هم الجهات التركية الداعمة وغير الداعمة.

معلومات عن المثليين

الشذوذ الجنسي هُو تعبير عن الانجذاب والعاطفة التي يتمتع بها الشاذ جنسياً مع أشخاص من نفس الجنس، ذكراً كان أو أنثى، حيث يشعر المثلي، حسب اعتقاده، بهُويته الجنسية المثلية من خلال أداء سلوكيات معينة وكعضو نشط فِيْ المجتمع. المجتمع. ينتمي إلى، وفئة الشذوذ الجنسي هِيْ إحدى المجموعات البارزة التي لها اتجاهات يدعي البعض منهم أن هذه الاتجاهات ترجع إلى عوامل وراثية وهرمونية وشاذة مختلفة، لكن الأبحاث العلمية أكدت أن الاختلاف بين المثليين جنسياً هُو اختلاف جسدي كبير بسبب لميولهم العاطفِيْة.

من هم الممثلون الأتراك الذين لا يدعمون LGBT

تركيا من الدول الإسلامية التي لا تلتزم بتعاليم الإسلام وقوانينه، لذلك نجد العديد من التساؤلات حول من هم الفاعلون الذين لا يدعمون الشذوذ الجنسي من خلال تصريحاتهم فِيْ العديد من المقابلات التلفزيونية وأبرز الممثلين الأتراك. لا يدعمون الشذوذ الجنسي هم

الممثلة إلبي نافروز.

الممثل نسليهان أتاجول.

آراس بولوت إنيملي.

بوراك أوزجيفِيْت.

كيفانج تاتليتوغ.

يجيت كوشك.

ايتاش شاشماز.

هاندا ارشيل.

إذن، بورجو يازجي.

جمرة بيصل.

الممثلون الأتراك يدعمون الشذوذ الجنسي

هناك العديد من الممثلين الأتراك الذين لا يدعمون المثلية الجنسية فِيْ العالم. النوع الآخر يدعم بقوة الشذوذ الجنسي وهؤلاء الممثلين هم

الممثل بيرجي أكالاي.

الممثل أصلي نفر.

الممثل تشين سانجو.

الممثل توبا بوكيستون.

الممثلة بيرين سات.

الممثل هذال كايا.

الممثل كرم بورسين.

خالد ارجينش.

جيران موراي.

شاتاي اولسوي.

أعلن الممثلون الأتراك أنفسهم مثليين

هناك بعض الفنانين الأتراك الذين أعلنوا للعالم أنهم يدعمون المثليين من خلال أداء بعض طقوسهم ورفع أعلامهم، ومن بين الفنانين الأتراك الذين أعلنوا دعمهم الكامل للمثلية الجنسية

الفنانة بيرجي أكالاي أكدت بطلة مسلسل Black and White Love دعمها للمثلية الجنسية من خلال نشر شعار الممثلين على حسابها على إنستجرام، بالإضافة إلى مشاركتها فِيْ دورة تضم المثليين.

الممثل Ilchin Sanju دعم المثليين جنسياً من خلال مشاهدة عرض أزياء Burberry، والذي يحقق أرباحًا لدعم المثليين.

الفنانة أصلي إنفر نشرت علم شواد عبر حساباتها الرسمية وعلقت على صورة “الحب حب”.

الممثل هذال كايا الذي اعتبر الشذوذ حرية شخصية. مما جعلها موضع انتقادات كثيرة، وأثار كثير منهم غضب الفنانة ألب نافروز.

الممثلة بيرين سات أكدت دعمها للمثلية الجنسية من خلال نقل معرفتها عبر حساباتها الرسمية.

الفنان ديلان دينز دعم المثليين من خلال نشر صورة تحتوي على ألوان علم المثليين.

المشاهِيْر الأجانب الذين يدعمون الشذوذ الجنسي

مع الأتراك المثليين، يوجد أيضًا عدد كبير من الأجانب الذين يدعمون المثليين فِيْ العالم ومن أبرز المشاهِيْر الأجانب هم

المغنية الأمريكية ليدي جاجا.

الممثلة الأمريكية إميلي ريوس.

الممثلة الأمريكية أمبر هِيْرد.

المغني البريطاني التون جون.

الممثل الأمريكي جيمس دين.

المغني البريطاني جورج مايكل.

الممثلة الأمريكية جودي فوستر.

الممثلة الأمريكية جوان كروفورد.

الممثل البريطاني دانيال رادكليف.

لاعب كرة القدم الألماني توماس هِيْتسلسبيرغر.

الممثلة الأمريكية سينثيا نيكسون.

وبذلك انتهِيْنا من هذا المقال الذي يحمل عنوان من هم الممثلون الأتراك الذين لا يؤيدون الشذوذ الجنسي، حيث تناولنا معلومات عن المثليين ومن هم الممثلين الأتراك الذين لا يدعمون الشذوذ الجنسي، باستثناء أسماء الممثلين الأتراك الذين دعمهم للمثلية الجنسية.