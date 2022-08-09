من هم بنات اسماعيل هنية ، قد تسائل الكثير من المواطنين داخل الوطن العربي حول التعرف على شخصية اسماعيل هنية ومن هن بناته ، حيث يعتبر إسماعيل هنية أحد الشخصيات الفلسطينية الكبيرة والمهتمة بالمجال السياسي من الدرجة الأولى ، كونه عمل على شغل عدد من المناصب القيادية في قطاع غزة الحبيب ، وله العديد من الأبناء من أولاد وبنات ، مما دعا البعض الى التعرف على بناته .

من هو اسماعيل هنية – ويكيبيديا

إسماعيل عبد السلام أحمد هنية هو رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية، وهو من كبار الشخصيات السياسية الفلسطينية. استطاع أن يشغل منصب رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية بعد أن تمكنت الحركة من الفوز في الانتخابات خلال العام 2006 م. يذكر أن إسماعيل ولد ونشأ في مخيم للاجئين. الشاطئ، قطاع غزة، في 29 كانون الثاني (يناير) 1963 م، واعتنق الدين الإسلامي، ومن أبرز أعضاء الحركة في فلسطين. مسيرته الأكاديمية في الجامعة ؛ وقد ساعد ذلك على ظهوره في “الكتلة الإسلامية”، الذراع الطلابية للإخوان المسلمين.

سيرة اسماعيل هنية

يتمتع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية بشخصية سياسية تمكن من خلالها من تحقيق العديد من الإنجازات في حياته.

الاسم الكامل اسماعيل عبد السلام احمد هنية.

الاسم بالانجليزي اسماعيل هنية.

الكنية اسماعيل هنية.

الاسم المستعار ابو العبد.

تاريخ الميلاد من مواليد 29 يناير 1963 م.

العمر يبلغ الآن من العمر حوالي 59 عامًا.

مكان الولادة ولد في مخيم الشاطئ بقطاع غزة.

الاقامة يقيم في تركيا وقطر.

الجنسية دولة فلسطين.

الجنسية يحمل الجنسية الفلسطينية.

الحزب حركة المقاومة الإسلامية.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

المدرسة التي يتبعها أهلوس – السنة والجماعة.

المؤهلات العلمية تخرج من الجامعة بعد حصوله على الإجازة في الأدب العربي.

ألما الأم الجامعة الإسلامية في غزة.

المهنة سياسي.

سنوات من النشاط لا تزال تعمل حتى الآن.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الاولاد 13 بنت وولد.

من هم بنات اسماعيل هنية

تزوج إسماعيل هنية من ابنة عمه أمل هنية وهي في السادسة عشرة من عمرها، ولم تكمل تعليمها، على عكس زوجها الذي استمر في مساعدة عمه ووالده في إكمال تعليمه. كالآتي

سناء ولدت عام 1986 م.

بثينة ولدت عام 1987 م.

خولة ولدت عام 1992 م.

– لطيفة ولدت عام 1998 م.

سارة ولدت عام 2004 م.

من هم أبناء إسماعيل هنية

إسماعيل هنية لديه نحو ثمانية أبناء من زوجته وابنة عمه أمل هنية، وأسمائهم كالتالي

– عبد السلام من مواليد 1981 م.

الحمام ولد عام 1983 م.

وسام ولد سنة 1984 م.

معاذ مواليد 1985 م.

العودة من مواليد عام 1994 م.

حازم من مواليد عام 1994 م.

الأمير من مواليد عام 1995 م.

محمد ولد عام 1996 م.

من هي زوجة اسماعيل هنية

زوجة إسماعيل هنية هي أمل هنية ابنة عم زوجها. ولدت ونشأت في مخيم الشاطئ في قطاع غزة عام 1963 م. تبلغ من العمر حتى الآن حوالي 59 عامًا، مما يعني أنها متساوية في العمر مع زوجها. يذكر أن أمل تركت تعليمها، وفي سن السادسة عشرة من عمرها بسبب زواجها من ابن عمها إسماعيل، ويقال إن أمل عانت كثيرا في حياتها وتربية أطفالها بسبب غياب زوجها بسبب عمله ونتيجة مطاردة الجيش الإسرائيلي له، ناهيك عن اعتقال زوجها عدة مرات.

أبرز مواقف إسماعيل هنية

شغل إسماعيل هنية عدة مناصب مختلفة، أبرزها ما يلي

عضو لجنة المتابعة العليا للانتفاضة ممثلا عن حركة المقاومة.

مدير مكتب الشيخ احمد ياسين.

عضو القيادة السياسية للحركة.

عضو الهيئة الإدارية العليا للجمعية الإسلامية سابقاً.

رئيس نادي المجتمع الإسلامي بغزة منذ ما يقرب من عشر سنوات.

الأمين السابق لمجلس أمناء الجامعة الإسلامية بغزة.

وفي الختام تعرفنا على أهم المعلومات حول أحد الشخصيات القيادية في قطاع غزة اسماعيل هنية ومن هم بنات اسماعيل ، وأبرز مواقف إسماعيل هنية الوطنية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وخاصة المقاومة في غزة ، و من هي زوجة اسماعيل هنية .