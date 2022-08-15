من هم بني اسرائيل وهل كل ابناء اسرائيل انبياء ، نتيجة الفساد الذي تشكل دولة اسرائل والمجازر التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات للمقدسات والمسجد الأقصى ، قد أثار اهتمام الكثير من الأشخاص حول العالم بالتعرف على نسل بني إسرائيل إلى سيدنا يعقوب عليه السلام ، وهم عدد صغيرة من الناس ، مقارنة بغيرهم من المواطنين للدول الأخرى ، كما ظهرت كلمة “بني إسرائيل” في القرآن الكريم ، تابعوا معنا .

معنى كلمة اسرائيل

إسرائيل كلمة صغيرة تتكون من سبعة أحرف. وتشير كلمة إسرائيل إلى جماعة من ذريتهم من نسل سيدنا يعقوب – عليه السلام – أول من أطلق هذا الاسم، ومعناه الجهاد مع الله تعالى، فهو يدل على قوة عظمى. ، هذا اللقب أُعطي لمجموعة صغيرة جدًا من الناس، حيث أن عدد هؤلاء الأشخاص لا يتجاوز خمسة عشر، وليس لديهم مكان يلجأون إليه أو مأوى لهم، حيث تشير الكلمة إلى جماعة انفصلت عن بنيامين ويهوذا، و كانوا يعيشون في شمال مملكة يهوذا في الأسباط المراد استكمالها تميزهم عن سكان يهوذا وبنيامين.

من هم بنو اسرائيل.

يستخدم الكثيرون في العالم الإسلامي والعربي كلمة “اليهود” للدلالة على بني إسرائيل، لكن القرآن الكريم استخدم العديد من التعبيرات اللغوية عندما تحدث عن بني إسرائيل، وكان لكل تعبير خاص به. فمعناه الخاص ومعناه، فـ “بنو إسرائيل” هم أبناء يعقوب عليه السلام. والذي سمي أيضًا بسيدنا إسرائيل عليه السلام، والشاهد على ذلك في الآية الكريمة (أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، وَاجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا). لا يوجد نص صحيح ومعين ذكر فيه جميع أسماء رسل وأنبياء بني إسرائيل، ولكن هناك أسماء منهم مذكورة في القرآن الكريم، أو صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك (وقد أتينا إلى الأولاد).

أنبياء من نسل سيدنا يعقوب في القرآن الكريم

لم يرد ذكر لنبياء بني إسرائيل في القرآن الكريم أو السنة النبوية بنص واحد يجمع أسمائهم، لكن أسمائهم مذكورة بشكل متقطع سواء في السنة النبوية أو في القرآن الكريم. فقد جاء عن ابن عباس – رضي الله عنه – أنه قال (كل الأنبياء من إسرائيل ليسوا إلا عشرة نوح وحود ولوط وصالح وشعيب وإبراهيم وإسماعيل ويعقوب وعيسى، علي.

يوسف عليه السلام.

أيوب عليه السلام.

ذو الكفل عليه السلام.

يونس عليه السلام.

موسى.

هارون عليه السلام.

الياس عليه السلام.

اليشع عليه السلام.

داود عليه السلام.

سليمان عليه السلام.

زكريا عليه السلام.

يحيى عليه السلام.

يونس عليه السلام.

من هم بني اسرائيل وهل كل ابناء اسرائيل انبياء ، حيث علمنا في السطور السابقة التعرف على معنى كلمة بني إسرائيل، كما ذكرنا من هم أنبياء إسرائيل” بني اسرائيل ” ، وكانوا يعيشون في شمال مملكة يهوذا في الأسباط المراد استكمالها تميزهم عن سكان يهوذا وبنيامين .