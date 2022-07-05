من هم حاملي بطاقات التنقل فِيْ السَعُودِيْة

من هم حاملي بطاقة التنقل فِيْ السَعُودِيْة عانت المملكة العربية السَعُودِيْة منذ فترة طويلة من مشكلة السكان غير المتجنسين، أي من لا يحمل الهُوية السَعُودِيْة الرسمية وليس لديهم وثائق رسمية لإثبات هُويتهم، ولحَلْ هذه المشكلة، الإدارة العامة للجوازات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بتكليف بتعديل شروط هؤلاء المقيمين، وسوف نتعرف على بطاقات التنقل الصادرة لغير المتجنس وستذكر الفئات التي تحمل هذه البطاقة، وإمكانية تسجيلها فِيْ برنامج حساب المواطن.

ما هِيْ بطاقات التنقل

بطاقات التنقل هِيْ بطاقات تصدر للقبائل البدوية والنازحة فِيْ المناطق الحدودية لتشملها وتنظيمها واعتبارها مواطنين سعوديين. وتجدر الإشارة إلى أن مشكلة الاستيطان البدوي مشكلة قديمة (أكثر من 60 عامًا) وهِيْ معقدة بسبب قدوم البعض من دول حدودية والتخلص من وثائقهم الرسمية التي تدعي أنها من البدو.

من هم حاملي بطاقة التنقل

يُسمح ببطاقات التنقل لكل فرد من الأشخاص الذين يعتبرون بدوًا وليس لديهم الجنسية السَعُودِيْة ويسمون أيضًا بالقبائل النازحة وتتكون من خمس فئات مقدمة على النحو التالي

الفئة الأولى الأفراد الذين تم شطب هُويتهم نتيجة التقارير التي تفِيْد بأنهم لم يحصلوا على هُوية وطنية رسمية بشكل غير نظامي، على الرغم من أن لديهم فِيْ كثير من الأحيان وثائق تثبت أنهم من أصل سعودي وولادهم ونسبهم فِيْ ضوء شهادة شيوخ عشيرتهم. من أصل سعودي.

الفئة الثانية يمثلهم أشخاص سُلبت بطاقاتهم الشخصية ولم تُعاد إليهم عندما تقدموا إلى اللجنة المركزية لانتهاكات الأرواح لتصحيح بيانات هُويتهم، لأسباب قيل إنها تعود إلى عدم كفاية الأدلة. علاقة العرق السعودي.

الفئة الثالثة هم الحَلْفاء الذين حصلوا على بطاقة الخمس سنوات ولم يتم منحهم الجنسية رغم وجود المرسوم الملكي الصادر عام 2001 والذي يمنح الجنسية السَعُودِيْة لكل من لديه بطاقة الخمس سنوات وعائلته. ينتمي إلى إحدى قبائل المملكة العربية السَعُودِيْة.

الفئة الرابعة الذين قدموا إلى السَعُودِيْة للحج أو العمرة أو عبروا الحدود من الدول العربية ومكثوا فِيْها بطرق غير نظامية ولديهم الجنسية الأصلية لبلدهم ولكنهم يخفونها لمنع الترحيل إلى بلادهم.

الفئة الخامسة ويمثلهم من تمت الموافقة عليه للحصول على بطاقات الهُوية الوطنية، وينتظرون استكَمْال الإجراءات الإدارية ولم يتم استكَمْالها بعد.

التسجيل فِيْ حساب المواطن لحاملي بطاقة التنقل

أعلن الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن عن إمكانية التسجيل فِيْه لحاملي بطاقة التنقل وهُو أحد البرامج التي أطلقتها حكومة المملكة العربية السَعُودِيْة والتي تهدف إلى حماية الأسرة السَعُودِيْة من خلال تقديم الدعم المالي لها. المحتاج ومن خلال البرنامج تقدم الحكومة مبالغ شهرية للأسر المحتاجة لمنحهم حياة كريمة وترشيد استخدام موارد الطاقة وزيادة كفاءة الدعم بتوجيهه فقط للمستحقين.

شروط التسجيل لحساب مواطن

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عددًا من الشروط من أجل التسجيل فِيْ الحساب السكني، وهِيْ كالتالي

أن يكون سعودي الجنسية.

يجب أن يكون عمر الشخص أكبر من 18 عامًا.

أن يقيم الشخص بشكل مستقل.

يجب أن تكون الإقامة الدائمة داخل المملكة العربية السَعُودِيْة.

مقدم الطلب ليس لديه أصول مالية.

أن يكون من ذوي الدخل المحدود ولا يزيد دخله الشهري عن 3000 ريال سعودي.

هنا وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا فِيْه على ماهِيْة بطاقة التنفل ومن هم حاملو بطاقات التنقل فِيْ السَعُودِيْة.