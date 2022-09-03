من هم صديقات ضحى العريبي ؟ ضحى العريبي التي ظهر اسمها عبر منصات التواصل الاجتماعي وهي من أشهر عارضات الأزياء في الوطن العربي ودول الخليج وتعيش حاليا في تونس وتم تناقل اسمها عبر منصات التواصل بعد خروجها عبر منصة التواصل الاجتماعي التيك توك وقيامها بعرض بث مباشر هي وعده مشاهير عبر المنصة وتم التأكد من تواجد علاقة مع الناشط الاجتماعي الاردني مكيس.

من هي ضحى العريبي ويكيبيديا

تعتبر ضحى العريبي من الشخصيات الكوميدية التي ظهرت عبر وسائل الإعلام وتحمل الجنسية التونسية وتبلغ من العمر 24 عاما وتعتبر وضوحها من الشخصيات المشهورة وقامت في الترويج عن أعمالها عبر المنصات الإعلام وهذا الشيء الذي جعلها تحمل شهرة واسعة وخاصة عندما أقدمت على نشر مقطع فيديو تحدثت فيه عن حياتها الشخصية ولابسها المفضلة وروجت عن ملابسها وهذا ما زاد شهرتها بشكل واسع ولقد ارتبط اسمها باسم شخصية معروفه في الأردن تسمى ميكس الاردني.

ما علاقة ضحى العريبي التونسية مع مكس الأردني

يوجد قصه جمعت بين ضحى التونسية مع ميكس الأردني وهذا ما أثار تساؤل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالبحث على حقيقة تلك العلاقة التي تجمع بين ضحى العريبي مع مكس الأردني، وعلي ما يبدو أن ميكس الأردني هو حبيب ضحى العريبي حيث عندما قدمت إلى الأردن حبيبها ميكس وهذا حصل بعد عده أيام وذهبت الضحى إلى مكس لتتمكن من رؤيته وهذا أكد العلاقة التي نشبت بين ضحى ومكيس وقام ميكس بالترحيب بها في مطار الملكة علياء الدولي بزفة كبيره.

ضحى العريبي التونسية تيك توك

تمتلك التونسية الشهيرة ضحى العريبي حساب عبر منصة التيك توك ونالت شهرة واسعة من خلال حسابها وقام في الأوقات الأخيرة بالبحث عنها عدد كبير من نشطاء التواصل الاجتماعي وخاصة عندما استقبلها ميكس الأردني بزفة كبيرة واليكم الحساب الشخصي الخاص بالشهيرة ضحى العريبي التونسية من هنا.

تعتبر ضحى العريبي من الشخصيات التي برزت عبر وسائل الإعلام من خلال شهرتها الواسعة عبر مناصر التواصل الاجتماعي ونشرها لعده فيديوهات مما جاء العدد من المتابعين يبحثون عنها بصوره واسعة