من هم ممثلين مسلسل عيال نوف بالصور

من هم ممثلو مسلسل إيال نوف بالصور هذا المسلسل الذي يعتبر الأكثر شعبية وشعبية فِيْ السَعُودِيْة فِيْ الوقت الحالي، حيث تعتبر قصته من أكثر القصص إبداعا وغامضا مع الكثير من الإثارة والتشويق الممزوجة بمختلف الحبكات الدرامية، لذلك سنتعرف من خلال المسلسل على مسلسل إيال نوف، كَمْا سنتعرف على تاريخ المسلسل، بالإضافة إلى أبطال الأكشن بالصور، برَابِطْ إعلانه الرسمي، و.

مسلسل إيال نوف

أهم وأبرز معلومات وتفاصيل مسلسل إيال نوف هِيْ كالتالي

إسم الوظيفة إيال نوف.

نوع المشروع مسلسل درامي.

التصنيف تشويق وإثارة.

البيئة الفوتوغرافِيْة المجتمع السعودي المعاصر.

بلد المنشا السَعُودِيْة.

الحَلْقات عشر حَلْقات.

مدة كل حَلْقة أربعون دقيقة.

إخراج حسام علي.

تأليف علاء حمزة.

الإنتاج مجموعة إم بي سي السَعُودِيْة.

طاقم العمل فريق من أبرز فناني المملكة.

الدور الرئيسي نوف (هند محمد الحربي).

لغة العمل العربية – اللهجة السَعُودِيْة.

قِصَّة مسلسل إيال نوف

تدور أحداث مسلسل “إيال نوف” حول امرأة تعول أسرتها المكونة من مجموعة من الأبناء، ورغم عمر أولادها إلا أنها تحبسهم فِيْ المنزل خوفًا منهم ولكن فجأة ودون سابق إنذار. أدرك حَقيْقَة أن هناك عالمًا خارجيًا بعيدًا عن العالم الذي يعيشون فِيْه، كَمْا أن جار هذه السيدة “صمود” يحاول دائمًا اكتشاف ما يحدث داخل هذا الشيء الغامض.

من هم ممثلو مسلسل إيال نوف بالصور

فِيْما يلي أبطال البرنامج الخليجي الشهِيْر إيال نوف بالصور

ظهر محمد

نعرض أهم المعلومات عن الفنانة البحرينية هند محمد فِيْ السطور التالية

الاسم الكامل هند محمد الحربي.

الإسم المستعار هند محمد.

تاريخ الميلاد 22 أبريل 1981 م

مكان الميلاد الرياض / المملكة العربية السَعُودِيْة.

الإقامة الرياض، المملكة العربية السَعُودِيْة.

اسم الأب محمد حربي.

العمر 40 سنة.

الجنسية السَعُودِيْة.

دين الاسلام.

العقيدة أهل السنة والجماعة

الزوج الحالي غير معروف.

المهنة ممثل.

مستوى التعليم غير معروف.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى اللهجة الخليجية.

سنوات فِيْ العمل هند محمد بدأت فِيْ عام 2006 م. حتى اليوم.

سعيد قريش

أهم وأبرز المعلومات عن الفنان سعيد قريش كالتالي

الاسم الكامل سعيد قريش.

تاريخ الميلاد 3 يونيو 1969 م

مكان الميلاد مدينة الصفوة بمحافظة القطيف المملكة العربية السَعُودِيْة.

الإقامة الرياض، المملكة العربية السَعُودِيْة.

العمر 53 سنة.

الجنسية السَعُودِيْة.

دين الاسلام.

العقيدة أهل السنة والجماعة

المهنة ممثل.

مستوى التعليم غير معروف.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى اللهجة الخليجية.

العنود سعود

أهم وأبرز المعلومات عن الفنانة العنود سعود كالتالي

الاسم الكامل العنود سعود.

تاريخ الميلاد غير معروف.

الإقامة الرياض، المملكة العربية السَعُودِيْة.

العمر غير معروف.

الجنسية السَعُودِيْة.

دين الاسلام.

العقيدة أهل السنة والجماعة

المهنة ممثل ومذيع سعودي

مستوى التعليم غير معروف.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى اللهجة الخليجية.

غازي حمد

أهم وأبرز المعلومات عن الفنان غازي حمد ما يلي

الاسم الكامل غازي حمد.

تاريخ الميلاد غير معروف.

الإقامة الرياض، المملكة العربية السَعُودِيْة.

العمر غير معروف.

الجنسية السَعُودِيْة.

دين الاسلام.

العقيدة أهل السنة والجماعة

المهنة ممثل.

مستوى التعليم غير معروف.

اللغة الأم العربية.

اللغات الأخرى اللهجة الخليجية.

كَمْ عدد حَلْقات مسلسل ايال نوف

يتألف مسلسل إيال نوف من عشر حَلْقات، وتجدر الإشارة إلى أن أحداث المسلسل تدور حول إطار درامي شيق مع بعض الغموض والإثارة، حيث تظهر الحَلْقتان الثالثة والرابعة كيف هرب فهد بمساعدة جاره على الاستقرار. وكيف انهار مستقبله بعد أن انخرط فِيْ العمل مع أحد وكلاء المهربين.

الإعلان الرسمي عن مسلسل “إيال نوف”

يمكنكَمْ مشاهدة الإعلان الرسمي للمسلسل الخليجي، إيال نوف، من خلال الفِيْديو أدناه

لذا؛ وصلنا إلى ختام مقال عن ممثلي مسلسل إيال نوف بالصور، تعرفنا من خلاله على مسلسل إيال نوف، بالإضافة إلى تاريخ المسلسل، وعدد حَلْقاته، وسوف تتناولون. أبطال هذا العمل بالصور.