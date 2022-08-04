“من هنا اسماء” وزارة الدفاع نتائج القبول ثانوي (الموحد) 1444 هـ afca.mod.gov.sa

نستعرض معكَمْ وزارة الدفاع نتائج القبول فِيْ الثانوية، حيث زاد البحث عنها بشكل كبير فِيْ الأيام والساعات الأخيرة بين طلاب الثانوية العامة فِيْ جميع أنحاء المملكة، وذلك لمعرفة نتائج القبول، سواء كان ذلك مبدئيًا أو نهائيًا، فِيْ ضباط الكليات العسكرية الثانوية المنتسبة وزارة الدفاع هذا من خلال بوابة قبول الطلاب الموحدة، وسنتعرف معك على كيفِيْة الوصول إلى حسابك من خلال رَابِطْ تسجيل الدخول، وسوف نسألك عن نتيجة قبولك، وأي جامعة قبلتك، وذلك حتى تستعد للذهاب . وإجراء جميع الاختبارات، تابعنا وثقني.

نتائج القبول الثانوية بوزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، المسؤولة عن فتح باب التقديم والتسجيل فِيْ الكليات العسكرية فِيْ جميع أنحاء المملكة، عن ذلك عبر الموقع الإلكتروني الموحد لقبول الطلاب.القوات المسلحة السَعُودِيْة لخريجي الكليات وخريجي الثانوية العامة، وكان ذلك قبل نحو شهر، وكان ذلك من خلال اللجنة المركزية للقبول بوزارة الدفاع، وتقدم الآلاف من طلاب الثانوية العامة بالعديد من الكليات بناءً على رغباتهم، منها

كلية الملك عبد العزيز العسكرية.

الملك عبدالله للدفاع الجوي.

نتائج القبول الموحدة

تم الإعلان عن نتائج الترشيحات للطلبة قبل أيام قليلة، وهِيْ متاحة للتشاور معهم بطريقة سهلة ومريحة إلكترونيًا، وذلك من خلال الرَابِطْ الرسمي للبوابة الذي سنترككَمْ فِيْه أدناه فِيْ هذا المقال، لمتابعتنا، أيها المتابعون الأعزاء.

حيث أن المتقدمين قاموا بملء رغباتهم على الموقع، ويتم إجراء المقارنة بين الطلاب، وفِيْ حالة عدم تطابق معدلهم مع الرغبة الأولى، يتم الانتقال إلى الرغبة الثانية، وهكذا، ويستطيع المتقدم استشر حول نتيجة ترشيحاتك من خلال الموقع كَمْا ذكرنا، ثم توجه إلى مقر الجامعة التي رشحت لها، وهذا لتقديم المستندات المطلوبة، وإجراء الاختبارات اللازمة، وبعد ذلك يكون القبول النهائي أعلن، وهذا من خلال نفس الموقع، لذا يرجى متابعتنا.

اللجنة المركزية لقبول طلاب الجامعة العسكرية

وفِيْ حال كنت ترغب فِيْ التحقق من المقبولين، وهذا إذا كنت طالبًا ثانويًا أو جامعيًا، حيث ننشر الرَابِطْ المركزي لنتائج المدارس العسكرية، وهذا ما يمكنك القيام به من خلال الصفحة الرسمية، الذي سنترك لكَمْ رَابِطًْا أدناه، حيث تعلن الوزارة والمدارس عن النتائج سواء كانت أولية أو نهائية، اتبع التعليمات لإجراء استعلام من خلال الخطوات التالية

انتقل إلى موقع بوابة القبول الموحد عبر الرَابِطْ الرسمي afca.mod.gov.sa .

. اختر المتقدمين من المدرسة الثانوية أو الجامعيين.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

ثم أدخل رقم التطبيق وكلمة المرور، ثم اكتب رمز التحقق المرئي.

بعد ذلك سيظهر إشعار قبول، وفِيْه ستجد الحالة واليوم وتاريخ ة والوقت والمكان الذي ستقدم فِيْه الطلب.

أنت تستفسر عن المستندات المطلوبة للتقدم إلى الجامعة التي تم قبولك بها، وتصل فِيْ الوقت المحدد بالزي الرسمي المطلوب والحَلْاقة والحَلْاقة، لذا تابعنا أولاً بأول فِيْ الثقافني.