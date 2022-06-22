“من هنا بغداد link” نتائج الثالث متوسط 2022 الوزاري epedu.gov.iq

نتعرف معكم على نتائج وسيط الثالث 2022 بغداد خاصة بعد ورود أنباء جديدة بخصوص نتائج الفصل الثالث المتوسط ​​2022 من قبل وزارة التربية العراقية حيث انتهت امتحانات الطلاب منذ وقت ليس ببعيد ، و اخرهم من طلبة اللغة التركمانية اليوم وسنتابع معكم في هذا المقال كيف يمكنكم الوصول لنتيجةكم بالاسم او برقم الامتحان وهذا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم او نتائجنا الموقع ، وهذا بالإضافة إلى أخبار وزارة التربية العراقية بخصوص النتائج ، تابعونا أعزائي المتابعين.

وكانت وزارة التربية العراقية صاحبة المرتبة الثالثة

بدأت امتحانات طلاب المتوسط ​​الثالث في جميع محافظات العراق قبل أسبوعين على الأكثر. تم اختبار جميع الطلاب فيها ، سواء درسوا باللغة العربية أو الكردية أو التركمانية. وقعت العديد من الأحداث خلال فترة امتحانات المتوسط ​​الثالث الجولة الأولى 2022.

حيث تم تسريب اختبار الرياضيات لطلبة المتوسط ​​الثالث هذا العام ، وتأجيل امتحانه وإعادته للطلاب بسبب هذا التسرب ، مما أدى إلى خيبة أمل كبيرة لدى الطلاب والطالبات.

تابعنا معكم نتائج الاعتراضات الابتدائية السادسة 2022 التي ظهرت نتائجه قبل نحو أسبوعين ، فاستمروا في القراءة معنا.

نتائج المتوسط ​​الثالث 2022

وصلتنا أنباء من مصادر مقربة من وزارة التربية العراقية تفيد بأن النتائج ستبدأ في الظهور بعد أسبوعين من انتهاء الاختبارات للطلاب ، وكما نعلم أن النتائج في العراق لامركزية ، أي أن كل قسم تعليمي في كل قسم ستعلن المحافظة نتائجها بشكل مستقل.

هذا يعتمد بشكل كبير على:

سرعة عمليات التصحيح والمراجعة.

مراقبة الدرجات.

تجميع بيانات نتائج الطلاب في المدارس.

ادرس ما إذا كنت تريد إضافة درجات المساعدة للطلاب أم لا.

نتائج المتوسط ​​الثالث 2022 بغداد

تعتبر محافظة بغداد بشكل عام من أسرع المحافظات التي تظهر فيها النتائج ، وذلك سواء في المحافظات الثلاث الرصافة أو الكرخ فيها ، ويمكن استخراج النتيجة بالاسم أو رقم الامتحان بمجرد ظهورها من خلال هذه الخطوات: