“من هنا بغداد link” نتائج الثالث متوسط 2022 الوزاري epedu.gov.iq

نتعرف معكم على نتائج وسيط الثالث 2022 بغداد خاصة بعد ورود أنباء جديدة بخصوص نتائج الفصل الثالث المتوسط 2022 من قبل وزارة التربية العراقية حيث انتهت امتحانات الطلاب منذ وقت ليس ببعيد ، و اخرهم من طلبة اللغة التركمانية اليوم وسنتابع معكم في هذا المقال كيف يمكنكم الوصول لنتيجةكم بالاسم او برقم الامتحان وهذا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم او نتائجنا الموقع ، وهذا بالإضافة إلى أخبار وزارة التربية العراقية بخصوص النتائج ، تابعونا أعزائي المتابعين.
وكانت وزارة التربية العراقية صاحبة المرتبة الثالثة
بدأت امتحانات طلاب المتوسط الثالث في جميع محافظات العراق قبل أسبوعين على الأكثر. تم اختبار جميع الطلاب فيها ، سواء درسوا باللغة العربية أو الكردية أو التركمانية. وقعت العديد من الأحداث خلال فترة امتحانات المتوسط الثالث الجولة الأولى 2022.
حيث تم تسريب اختبار الرياضيات لطلبة المتوسط الثالث هذا العام ، وتأجيل امتحانه وإعادته للطلاب بسبب هذا التسرب ، مما أدى إلى خيبة أمل كبيرة لدى الطلاب والطالبات.
تابعنا معكم نتائج الاعتراضات الابتدائية السادسة 2022 التي ظهرت نتائجه قبل نحو أسبوعين ، فاستمروا في القراءة معنا.
نتائج المتوسط الثالث 2022
وصلتنا أنباء من مصادر مقربة من وزارة التربية العراقية تفيد بأن النتائج ستبدأ في الظهور بعد أسبوعين من انتهاء الاختبارات للطلاب ، وكما نعلم أن النتائج في العراق لامركزية ، أي أن كل قسم تعليمي في كل قسم ستعلن المحافظة نتائجها بشكل مستقل.
هذا يعتمد بشكل كبير على:
- سرعة عمليات التصحيح والمراجعة.
- مراقبة الدرجات.
- تجميع بيانات نتائج الطلاب في المدارس.
- ادرس ما إذا كنت تريد إضافة درجات المساعدة للطلاب أم لا.
نتائج المتوسط الثالث 2022 بغداد
تعتبر محافظة بغداد بشكل عام من أسرع المحافظات التي تظهر فيها النتائج ، وذلك سواء في المحافظات الثلاث الرصافة أو الكرخ فيها ، ويمكن استخراج النتيجة بالاسم أو رقم الامتحان بمجرد ظهورها من خلال هذه الخطوات:
- انتقل إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية عبر الرابط الوزاري epidu.gov.iq.
- ثم الضغط على “أخبار الوزارة” ثم الضغط على “أخبار وزارة التربية والتعليم” في القائمة.
- إذا تم إصدار النتائج ، فستظهر في أعلى الصفحة.
- اضغط على الرابط للنتيجة في الخبر.
- ثم ستنتقل إلى اسم مدرستك وتبحث داخل القائمة.
- يمكنك البحث ضمن البيان برقم الامتحان أو باسم الطالب كما هو واضح في القسم.