من ههو فهد الرجعان ويكيبيديا السيرة الذاتية، فهد الرجعان من الشخصيات البارزة الذي حققت دورا كبيرا من النجاحات في دوله الكويت العربية وله إنجازات كبيرة وقد انتشر في الأوقات الأخيرة خبر حول توقف فهد الرجال عن عمله بسبب اتهامه الذي نسبا إليه، ويعاد الفهد الرجعان من أبرز رجال الأعمال في الكويت، وله الكثير من الأعمال المهنية الخاصة في التعليم وإدارة الأعمال.

من هو فهد الرجعان ويكيبيديا

فهد الرجعان هو من أبرز رجال الأعمال الذي يحمل الجنسية الكويتية ويقيم حاليا في المملكة المتحدة البريطانية نشا وترارعه في الكويت وهو من مواليد عام 1948 ويبلغ من العمر 73 عاما والتحقيق التعليم الجامعي في إحدى الجامعات واشنطن وحصل على شهادة البكالوريوس في أداره الأعمال وأكمل مشواره المهني في الاستثمار لسنوات طويلة وتولى عده مناصب في الكويت.

فهد الرجعان السيرة الذاتية

مؤتمر فهد الرجعان من الشخصيات الذي ظهرت في الأوقات الأخيرة بعد انتشار خبر توقفه بسبب الاتهام الذي نسب إليه ولكم أبرز المعلومات الشخصية حول فهد الرجعان:

الاسم: فهد مزيد رجعان الرجعان.

تاريخ الميلاد: 25 ديسمبر من عام 1948 ميلادي.

العمر: 72 عاماً.

مكان الولادة: الكويت.

الإقامة: المملكة المتحدة البريطانية.

المهنة: رجل أعمال.

الجنسية: كويتي.

الجنسيات الأخرى: بريطاني.

الحالة الاجتماعية: متزوج.

المهنة: مدير عام سابق في مؤسسة التأمينات الاجتماعية الكويتية.

اللغة الأم: اللغة العربية.

التحصيل العلمي: حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

الجامعة: الجامعة الأمريكية في واشنطن.

ما هي ديانة فهد الرجعان

ينتمي فهد الرجعان إلى الديانة الإسلامية فقد نشأ وترعرع في ظل أسرى محافظة على تعليم وتقاليد الشريعة الإسلامية وعرف بأخلاق الحميدة الخدمة الاستشارية والإدارية وحققها الكثير من الإنجازات والمناصب.

ما هي زوجه فهد الرجعان

زوجه فهد الرجعان هي منى محمد عبد العزيز الوزان، وهي تحمل الجنسية الكويتية وتبلغ عمرها في الستينيات وهي رائد الأعمال الكويتية حققت عده إنجازات في المناصب الإدارية والاستثمارية.

يمتلك فهد الرجعان عدة مناصب إدارية فقد تنصب عضو منتدى العقارات الكويتية ورئيس المجلس الاستشاري في شركة وفره للاستثمار منصب رئيس بنك الكويت والعديد من الاتحادات العقارية في المنطقة.