من هو أحمد بامسعود ويكيبيديا السيرة الذاتية، تعد اللاعب أحمد بامسعود من اشهر وابرز اللاعبين بكرة القدم العالمية والذي حقق الثير من الاهداف المتنوعة بكرة القدم وبالرغم من انه حقق الكثير من النجاحات والجوائز الرياضية المختلفة واكتسب ايضا قاعدة جماهيرية رياضية حول العالم وكانت بدياة مسيرته الكروية سنة 2017 بنادي اهلال السعودي ويبلغ أحمد بامسعود حاليا 27 سنة ويعتنق الدين الاسلامي ولعب في العديد من الاندية الرياضية بكرة القدم.

احمد بامسعود ويكيبيديا

أحمد بامسعود لاعب كرة قدم سعودي من مواليد المملكة العربية السعودية عام 1995 م. بدأ أحمد مسيرته الرياضية مع نادي الهلال السعودي منذ بداية عام 2017 م ثم انتقل إلى نادي الفيحاء على سبيل الإعارة من نادي الهلال، وحالياً هو جزء من نادي الاتحاد السعودي على الجناح أو الظهير الأيسر، ولا يزال لاعبًا في هذا النادي حتى يومنا هذا.

سيرة احمد بامسعود الذاتية

يعتبر أحمد بامسعود من أشهر لاعبي كرة القدم في المملكة العربية السعودية، ومن أبرز المعلومات عن سيرته الذاتية ما يلي

الاسم الكامل احمد بامسعود.

الاسم المستعار احمد بامسعود

تاريخ الميلاد من مواليد عام 1995 م.

العمر 26 سنة.

مكان الميلاد المملكة العربية السعودية.

الإقامة جدة / المملكة العربية السعودية.

المهنة لاعب كرة قدم.

المركز يلعب في مركز الظهير أو الجناح الأيسر.

الطول طوله 175 سم.

الجنسية سعودي الجنسية.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

عقيدة أهل السنة والجماعة.

الحالة الاجتماعية غير معروف.

اللغة الأم العربية “اللهجة السعودية”.

سنوات النشاط من 2017 م حتى الوقت الحاضر.

عمر أحمد بامسعود الحقيقي

أحمد بامسعود 26 سنة. ولد في المملكة العربية السعودية في 22 نوفمبر 1995 م. نشأ في المملكة العربية السعودية من والدين من أصول سعودية. مع أصدقائه، وعندما بلغ سن ال 22 التحق رسمياً بنادي الهلال السعودي، وبعد ذلك انتقل إلى أكثر من نادٍ آخرها نادي الاتحاد السعودي.

زواج أحمد بامسعود

ولم يذكر اللاعب أحمد بامسعود أي تفاصيل عن حياته الشخصية والعائلية، حيث فضل إبقاء هذه الأمور شخصية داخل الأسرة، وهذا عادة في مسعود، وهو عدم إفشاء أي معلومات عائلية أمام وسائل الإعلام والمتنوعة. مواقع التواصل الاجتماعي، لكن وفقًا للتقديرات، يرجح أن اللاعب أحمد لم يدخل القفص. ذهبي حتى هذه اللحظة، لأنه بذل قصارى جهده في كرة القدم وحقق النجاح والشهرة في هذا المجال.

انضمام أحمد بامسعود لنادي الاتحاد السعودي

أكد نادي الفيحاء السعودي، انضمام نظيره أحمد بامسعود إلى نادي الاتحاد السعودي، وقالت إدارة النادي، إن الانتقال تم بشكل رسمي ابتداء من الميركاتو، حيث نجح نادي الاتحاد في شراء التعاقد مع لاعب نادي الفيحاء، وبعد توقيع العقد وصل اللاعب إلى جدة استعدادًا للانضمام إلى الفريق، حيث لعب مع الفريق أول مباراة له في الجولة الثانية من دوري روشان السعودي.

حساب احمد بامسعود تويتر

يمتلك أحمد بامسعود حسابًا رسميًا على تويتر، حيث لديه أكثر من 12 ألف متابع، يشارك من خلاله مقاطع فيديو لأهم إنجازاته الكروية مع كل فريق انضم إليه، وتغريدات شكر وامتنان لنادي الاتحاد على كل ما فعله. لإكمال انتقاله للنادي، ويمكنك متابعة أحمد بامسعود عبر حسابه على إنستجرام.

يعتبر أحمد بامسعود من ابرز الشخصيات اللامعة والمشهورة بكرة القدم ويلعب في الوقت الحالي مع نادي الهلال السعودي بمركز الجانب الايسر وحقق الكثير من النجاحات والشهرة الواسعة ولكنه لم يصرح الكثير من المعلومات حول حياته الشخصية لوسائل الاعلام المختلفة.