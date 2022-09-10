من هو أحمد سبيع ويكيبيديا ـ تصدر خلال الساعات القليلة الماضيو بحثاً عن الكاتب الذي انتشر اسمه عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عبر الانترنت ، وجاءت تلك التسائلات حول معرفة المعلومات التي تتعلق بحياته الشخصية ، و يرجع ذك الأمر كونه سجن داخل السجون المصرية ، وتم اطلاق سراحه خلال الساعات الماضية بعد إطلاق سراحه من قبل السلطات المصرية دون أسباب ، تابعوا معنا .

من هو احمد السبيعي

أحمد السبيعي باحث ومحاضر وكاتب في مقارنة الأديان. مطلوب منه أن يتكلم اللغة العبرية. وهو عضو في مدونة العهد القديم للنقد النصي. هو صاحب قناة البينة للمقارنة بين الأديان والرد على الشبهات على اليوتيوب. من جميع أنحاء العالم العربي، اعتقلته السلطات المصرية فجأة في عام 2022، حيث تم إطلاق سراحه مع 33 معتقلاً آخر خلال الساعات الماضية.

سيرة احمد سباع

تتضمن سيرة أحمد سبيعي ما يلي

الاسم الكامل احمد السبيعي.

تاريخ الميلاد غير معروف.

مكان الميلاد جمهورية مصر العربية.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة إيمان محروس.

المؤهل العلمي متخصص في مقارنة الأديان.

الوظيفة باحث وكاتب وخطيب إسلامي.

سبب حبس أحمد سبيعي

واعتقل الباحث أحمد سبيع بسبب شكاوى من قبل أصحاب الديانة المسيحية في مصر. اعتقل عام 2022 بسبب مقاطع فيديو نشرها على قناته الخاصة باسم البينة للمقارنة بين الأديان والرد على الشبهات. كان ينشر العديد من مقاطع الفيديو التي تنتقد الأديان الأخرى وكان سبب اعتقاله.

حقيقة الإفراج عن أحمد سبيع

أفرج عن الباحث أحمد سبيع، صباح أمس، بعد أن احتجزته السلطات المصرية لمدة 15 يومًا، مع 33 معتقلاً آخرين. المسيحيون في جمهورية مصر العربية.

حسابات أحمد السبيعي الرسمية

يمكن متابعة الحسابات الرسمية لأحمد سبيع على النحو التالي

حساب تويتر تابع الحساب الرسمي مباشرة ““.

قناة اليوتيوب شاهد الفيديوهات ““.

حساب Facebook تسجيل الدخول من خلال الحساب ““.

من هو أحمد سبيع ويكيبيديا ، يعد احمد سبيع من الشخصيات المعروفة بالأبحاث العلمية التي تتعلق بمقارنة الاديان السماوية ، وتعرفنا على سبب اعتقاله من قبل السلطات المصرية وسبب الافراج عنه دون سابق امر ، حيث افرج عنه و33 شخص اخرين .