من هو أحمد قايد صالح

من هو أحمد قايد صلاح – توفي اللواء أحمد قايد صلاح، 79 عاما، مساء الأحد 22 ديسمبر إلى الاثنين 23 ديسمبر. بلور رجل البلاد القوي، قائد الجيش، السخط في وجه الاحتجاج الشعبي منذ انطلاق الحراك.

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية عن وفاة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الاثنين، إثر إصابته بنوبة قلبية.

من هو احمد قايد صالح

ولد أحمد قايد صالح في 13 يناير 1940 بمدينة عين ياقوت بولاية باتنة الجزائرية.

انضم قايد صلاح إلى جيش التحرير الوطني في سن 17 عام 1957.

بعد الاستقلال التحق بدورات تدريبية في الاتحاد السوفياتي السابق وحصل على شهادة عسكرية من أكاديمية فيستريل، وشارك في حرب الاستنزاف في مصر عام 1968، وتدرج في الخدمة العسكرية حتى وصل إلى رتبة لواء. في عام 1993، حيث تولى قيادة منطقة عسكرية.

في عام 2004 تولى قيادة القوات البرية، ثم في عام 2006 تمت ترقيته إلى رتبة لواء في الجيش وتولى منصب رئيس أركان الجيش الجزائري.