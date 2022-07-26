من هو أفضل لاعب كرة قدم في العالم، تعتبر لعبة كرة القدم من الألعاب التي يحبها عدد كبير من الناس، ويبحث متابعوها عن من هو أفضل لاعب كرة قدم في العالم، فهي من أكثر الألعاب شعبية في العالم، وبل عدد لاعبين كرة القدم في العالم حوالي 250 مليون لاعب، وحوالي 1.3 مليون متابع ومتفرج، ومن خلال مقالنا هذا اليوم سوف نتعرف على من هو أفضل لاعب كرة قدم في العالم، تابعونا.

من هو أفضل لاعب كرة قدم في العالم

صنف اللاعب ليونيل ميسي من افضل اللاعبين في العالم، وهو لاعب في نادي برشلونة العالمي، وتم الإعلان عن ذلك في العام 2019 ميلادي، حسب ما اعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكان عدد الأصوات التي قامت بالتصويت الى اللاعب ليونيل ميسي حوالي 46% صوت، وتفوق على كريستيانو رونالدو من نادي يوفنتوس الإيطالي وفيرجيل فان ديك من نادي ليفربول الإنجليزي.

كيف يتم اختيار أفضل لاعب كرة قدم في العالم

في كل عام يقوم الاتحاد العام لكرة القدم باختيار افضل اللاعبين من خلال اجراء عملية التصويت بين عدد كبير من اللاعبين وايضا بين المتابعين لكرة القدم، ويقوم الاتحاد العام باختيار اللاعبين الذين تأهلوا للفوز بالجائزة، من خلال الكشف عن سلوك اللاعبين الكروي وادائهم خارج الملاعب، ويتم التصويت لأفضل ثلاثة لاعبين من القائمة من قِبل أربع فئات وهم:

مدربو كرة القدم حول العالم.

قادة المنتخبات.

الصحفيين الرياضيين.

بالإضافة إلى جماهير كرة القدم من حول العالم.

ويتم تسجيل هذه الانتخابات على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويتم منح جميع الفئات الداخلة في التصويت نسبة 25% لكل لاعب، وبعد أن تقوم كل الفئات الأربع باختيار أفضل ثلاثة لاعبين بالترتيب تقوم الفيفا بتوزيع النقاط تبعاً لمركز اللاعب في التصويت؛ حيث يتم منح اللاعب الذي تم وضعه في المركز الأول خمسة نقاط، ويتم منح اللاعب الذي حلّ بالمركز الثاني ثلاثة نقاط، بينما يتم منح اللاعب الذي في المركز الثالث نقطة واحدة، ثم يتم احتساب مجموع النقاط النهائية التي اكتسبها كل لاعب لاختيار اللاعب الأفضل في العالم.