من هو أقدم مذيعي التلفزيون السعودي ، تصدر سؤال البحث عن المذيع الاقدم داخل المملكة العربية السعودية ، والتي تتميز عن غيرها من دول الخليج ، بوجود الاعلاميين والفنانين المعروفين بالمواهب والقدرات الاعلامية الكبيرة وجاءت تلك التسائلات نتيجة انتشار خبر وفاة أحد ابرز الاعلامين القدماء غالب كامل والذي يرجع الى أصول فلسطينية ولد في مخيم جنين في منطقة سيلة الظاهرة ، تابعوا معنا للتعرف على أقدم مذيعي التلفزيون السعودي ، تابعوا معنا .

من هو أقدم مذيع سعودي

أقدم مذيع تلفزيوني في المملكة العربية السعودية صحفي سعودي يبلغ من العمر حوالي 81 عامًا. ولد عام 1941 م في مدينة سيلة الظاهر في جنين بفلسطين. جدير بالذكر أنه من أهم مؤسسي الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية، حيث عُرف ببلاغته وقدرته على القراءة، بالإضافة إلى احترافه في اللغة العربية، و مهارة إدارة الحوارات، وبسبب وجود علاقات صداقة عديدة بينه وبين العديد من الفنانين والإعلاميين الراحلين، أطلق عليه اسم صديق الراحل.

غالب السيرة الذاتية كاملة

تتمثل سيرة الصحفي السعودي غالب كامل في النقاط التالية

الاسم الحقيقي غالب كامل داود.

الاسم الفني غالب كامل.

اسم الأب كامل داود.

تاريخ الميلاد من مواليد عام 1941 م.

مكان الميلاد سيلة الظهر، جنين، فلسطين.

الإقامة يسكن في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

العمر عمره 81 سنة.

الجنسية سعودي الجنسية.

الدين والمعتقد يعتنق الدين الإسلامي.

اللغة الأم العربية.

الحالة العائلية متزوج.

المؤهلات العلمية بكالوريوس في اللغة العربية وآدابها.

المهنة مذيع، مقدم.

سنوات العمل من 1964 م إلى 1999 م.

حقيقة وفاة غالب كامل

الخبر الذي انطلق في العديد من صفحات التواصل الاجتماعي عن وفاة المذيع غالب كامل لا علاقة له بالواقع، حيث أكد نجله رائد غالب كامل أن والده يعاني من ضائقة صحية، مما أدى إلى نقله إلى المركز المكثف. وحدة العناية، نتيجة أزمة الصدر التي أصابته، إذ كتب رائد غالب كامل على تويتر ما يلي

أبرز أعمال غالب كامل

تتمثل أهم وأبرز أعمال المذيع غالب كامل في النقاط التالية

برامج التلفزيون برنامج من أنا. برنامج لمن الكأس. برامج على الهواء. أين برنامج الخطأ.

البرامج الإذاعية برنامج أبشر. برنامج الرسالة والنغمة. برنامج مسائي من المنزل. برنامج سلامات. برنامج لقاء مع فنان. برنامج الصفر الدولي. برنامج من الشاشة إلى الميكروفون.



غالب كامل تويتر

للإعلامي السعودي غالب كامل حساب رسمي على منصة التواصل الاجتماعي منصة تويتر. من خلال هذا الحساب لديه أكثر من 18 ألف متابع ويمكنك زيارة هذا الحساب للاطمئنان على صحة الصحفي السعودي الكبير غالب كامل.

من هو أقدم مذيعي التلفزيون السعودي ، يعتبر المذيع والاعلامي غالب كامل هو أقدم المقدميين للاذاعة التلفزيونية داخل المملكة والذي يبلغ من العمر قرابة 81 عام ، يرحع الى الأصول الفلسطينية ، عمل في الإعلام لاكثر من عشرين عام ، وهو من المؤسيسين للاذاعة والتلفزيون السعودي .