من هو أكثر يوتيوبر عربي لديه مشتركين ،لقد سعى الكثير من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول أكثر شخص يوتيوبر عربي لديه مشتركين في مجال اليويتوب في الوطن العربي ، ومن الأشياء التي أصبح يتابعها الكثير من الأشخاص حول العالم الأنشطة التي يلجأ إليها الناس من جميع أنحاء العالم في الوقت الحاضر، والأنشطة المتعلقة بالشهرة عبر قنوات اليويتوب ، تابعوا معنا .

من هو أكثر مستخدمي اليوتيوب العرب اشتراكًا

أكثر مستخدمي YouTube عربيًا ولديهم عدد كبير من المشتركين هو حسن سليمان، مؤسس قناة أبو فلة، ومنذ ذلك الوقت أصبح معروفًا باسم أبو فلة. كل عام، أبو فلة ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي ويحمل الجنسية الكويتية. يقدم أبو فلة محتوى الألعاب وقد تصل المشاهدات على قناته إلى أكثر من ملياري مشاهدة. بدأ نشر مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب في عام 2016 ميلادي من خلال نشر ألعاب الفيديو، بالإضافة إلى إنشاء مشاريع خيرية.

من هم أشهر مستخدمي اليوتيوب العرب

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث احتوائها على أكبر عدد من مستخدمي YouTube، وبعض من استخدم موقع YouTube سواء استخدمه لأغراض العمل أو مواقع للألعاب أو لنشر مقاطع فيديو فكاهية وغيرها، ومن أشهر مستخدمي اليوتيوب العرب في الشباب هم على النحو التالي

مستخدم اليوتيوب يوسف أحمد سعودي الجنسية.

عبد العزيز الدلجان من مستخدمي YouTube معروف بديلر، سعودي الجنسية.

مستخدم اليوتيوب نور الدين مراندي صاحب قناة نور مار السورية.

علي شاكر مدبر عراقي على اليوتيوب صاحب قناة اليوميات عراقي.

Barry Tube مستخدم YouTube مجهول يقدم محتوى ساخرًا بصوته.

عبد الله وعبد العزيز بكر اشتهروا بقناتهم Saudi Reporters

جهاد حطاب أردني الجنسية وصاحب قناة جو حطاب

بندر مدخلي سعودي الجنسية صاحب قناة Bandrita X.

– سيد حسين هاشم بحريني صاحب قناة شبكة الألعاب العربية.

حسن سليمان كويتي الجنسية، صاحب قناة أبو فالا.

من هو أغنى مستخدم يوتيوب عربي

يضم العالم العربي العديد من أشهر مستخدمي اليوتيوب في المجتمع العربي، وقد صُنف بعضهم على أنهم أغنى مستخدمي اليوتيوب في الدول العربية، وهم على النحو التالي

أنس وأصالة على اليوتيوب وفقًا للإحصاءات، يتلقى أنس وأصالة ما يقرب من 24 دولارًا شهريًا من الإعلانات على YouTube.

شادي سرور قناته من أولى القنوات التي ظهرت على اليوتيوب.

حقائق وأسرار وهي من القنوات المعرفية الثقافية والتعليمية، وبحسب الإحصائيات تحصل هذه القنوات على قرابة 12 ألف دولار شهرياً.

بلا تدفق هو شاب في العشرينيات من عمره مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال قناته يحصل نو على حوالي 11 ألف دولار شهريًا.

نور ستارز مدوّرة عراقية على YouTube تعيش في الولايات المتحدة وتكسب حوالي 12000 دولار شهريًا من خلال قناتها.

روان وريان حسب آخر الإحصائيات، تم إدخال نحو 45 ألف دولار على قناتهما بحسب آخر الإحصائيات.

قناة شبكة الألعاب العربية هذه القناة مملوكة لشخص يدعى سيد ويحصل سيد على حوالي 73 ألف دولار عبر قناته.

محمد مشيع يكسب محمد مشيع عبر قناته حوالي 90 ألف دولار.

قناة شفا تكسب شفا نحو نصف مليون دولار شهرياً عبر قناتها على اليوتيوب.

أفضل قنوات يوتيوب عربية 2022

تضم منصة اليوتيوب العديد من القنوات المتنوعة، وبعض هذه القنوات مخصص للتعليم، وبعضها الآخر مخصص للترفيه والتسلية والكوميديا ​​، وهذه القنوات هي كالتالي

AJ + قناة الكبريت.

قناة zAmericanEnglish.

قناة البيئة.

قناة نفهمها.

قناة أكاديمية التحرير.

قناة fuseyTUBE.

قناة نور ستارز.

قناة حيلة الفضائية.

قناة MrMrSnB2.

قناة مجرم جيمز.

وفي الختام نكون قد تحدثنا لكم حول من هو أكثر يوتيوبر عربي لديه مشتركين والذي يدفع العديد من المتابعين بالبحث عن ذلك الشخص وهو حسن سليمان، مؤسس قناة أبو فلة، ومنذ ذلك الوقت أصبح معروفًا باسم أبو فلة ، وهو يرجع الى الجنسية الكويتية .