من هو ابراهيم النابلسي المطارد السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص من الوطن العربي وخاصة الفلسطينين حول العالم بالتسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي نتيجة استشهاد أبرز الشخصيات الفلسطينية التي يلاحقها جيش الاحتلال الصهيوني ، والذي نجى من محاولة اغتيال سابقة في مدينة جنين ، وخلال الساعات الماضية تم اغتياله رسمياً بعد مطاردة طويلة ، تابعوا معنا للتعرف على من هو ابراهيم النابلسي .

من هو ابراهيم النابلسي المطارد – ويكيبيديا

إبراهيم النابلسي هو قائد عسكري محسوب على كتائب شهداء الأقصى ويحمل الجنسية الفلسطينية. ولد في مدينة نابلس الفلسطينية. من المحتمل أن يكون عمره في الثلاثينيات من عمره. عمل إبراهيم في أحد الأجنحة العسكرية لحركة فتح، حيث يعتبر من أبرز القادة الميدانيين في هذه الحركة. ويعتبر النابلسي أول مطلوبين لدى الاحتلال الإسرائيلي بعد قيامه بعدة عمليات عسكرية ضد الاحتلال الصهيوني، فسعى في كل مرة إلى تصفيته كان آخرها صباح الثلاثاء 9 أغسطس 2022 م.

سيرة ابراهيم النابلسي

يعتبر إبراهيم النابلسي من أشهر شخصيات قيادة المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرته ما يلي

الاسم الكامل ابراهيم النابلسي.

تاريخ الميلاد في التسعينيات من القرن الماضي.

اللقب صاحب النفوس التسعة.

الاسم المستعار ابو فتحي.

مكان الميلاد نابلس، دولة فلسطين.

محل الاقامة الحالي نابلس / دولة فلسطين.

الجنسية فلسطيني.

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

الحالة الاجتماعية أعزب.

التحصيل الدراسي غير معروف.

الاحتلال قائد عسكري في كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح الفلسطينية.

اللغة الأم العربية.

اللغات اللهجة الفلسطينية.

سنوات نشاطه بدأ نشاطه العسكري من عام 2022 م حتى عام 2022 م.

تاريخ الوفاة 9 أغسطس 2022 م.

سبب الوفاة اغتيل على يد الاحتلال الصهيوني.

ابراهيم النابلسي كم عمره

إبراهيم النابلسي في منتصف العشرينيات من عمره. ولد في مدينة نابلس بدولة فلسطين في تسعينيات القرن الماضي. درس جميع المراحل التعليمية في مدينة نابلس، وبعد ذلك قرر الالتحاق بكتاب شهداء الأقصى، وأصبح لاحقًا أحد أبرز قياداتها العسكرية. انضم إلى ما شهده من معاناة عائلته وقتل واعتقالات من قبل الاحتلال الصهيوني، عاش حياته الأخيرة كمطارد في شوارع نابلس. يوم الثلاثاء مع اثنين من الصحابة.

حقيقة اغتيال ابراهيم النابلسي

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 من المقاومين واصابة العشرات خلال اقتحام الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الثلاثاء، مدينة نابلس. مع اثنين من رفاقه لكنه رفض ورفض أن يستشهد. وأثناء حصاره أعلن عبر مكبر الصوت وصيته الأخيرة وقال أحبك يا أمي احمي الوطن من بعدي. بعد محاولات كبيرة لإحيائه، لكن مشيئة الله كانت أقوى.

وفي الختام تعرفنا على من هو ابراهيم النابلسي المطارد السيرة الذاتية ، والذي يعد أحد الشخصيات الفلسطينية المعروفة بدورها الكبير في مقاومة الاحتلال ، وجعله الاحتلال على قائمة المطلوبين من الدرجة الاولى في الضفة الغربية .