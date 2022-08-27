من هو ابراهيم تاتلس ويكيبيديا ، قد أثارالهام العديد من الأفراد حول تصدر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي حول التعرف على المعلومات التي تتعلق بحياة الشخصية للمطرف والفنان التركي إبراهيم تاتليس والذي يعد من المطربين المشهورين داخل تركيا ، ، حيث حظية على شعبية كبيرة واسعة جدًا في مختلف أنحاء الوطن العربي، سنتعرف عبر سطورنا ابراهيم تاتلس ويكيبيديا ، تابعوا معنا .

من هو ابراهيم تاتليس – ويكيبيديا

إبراهيم تاتليس مغني ورجل أعمال تركي. ولد في مدينة أورفة التركية عام 1952 م. يعتبر إبراهيم من أكثر المطربين تسجيلاً على الساحة الفنية التركية، حيث وصلت ألبوماته إلى قرابة 42 ألبومًا. هذه الألبومات هي أيضًا الأكثر مبيعًا في تركيا، ويركز في أغانيه على الموسيقى. كان يعتبر من أعظم المطربين الأتراك في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى إتقانه للرقص التقليدي، فقد حصل على لقب Ibo بعد أن قدم برنامجه المعروف Ibo Show.

سيرة إبراهيم تاتليس

يعتبر إبراهيم تاتليس من أشهر الشخصيات الفنية في تركيا، ومن أبرز المعلومات عن سيرته الذاتية ما يلي

الاسم واللقب ابراهيم احمد تاتليس

الاسم باللغة التركية ابراهيم تاتليسيس.

الاسم المستعار Ibo / Emperor.

والده أحمد تاتلز.

والدته ليلى ثرثرة.

تاريخ الميلاد من مواليد 1 يناير 1952 م.

مكان الميلاد منطقة سيفاريك / مدينة أورفة / جمهورية تركيا.

العمر 70 سنة.

الجنسية يحمل الجنسية التركية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الدرجة العلمية غير معروف.

اللغة الرسمية التركية – الكردية.

لغات أخرى يجيد اللغة الإنجليزية.

المهنة مغني – ممثل – ملحن.

سنوات من النشاط بدأ تاتليس مسيرته الفنية عام 1970 – حتى الآن.

ابراهيم تاتليس كم عمره

يبلغ الفنان إبراهيم تاتليس 70 عامًا. ولد في 1 يناير 1952 م في مدينة أورفة التركية. نشأ إبراهيم ونشأ في تركيا وسط أسرته الفقيرة. والده من اصل عربي ووالدته كردية. نشأ منذ طفولته على يد والدته بعد وفاة والده. لذلك لم يكمل تعليمه في ذلك الوقت، بدأ حياته الغنائية في الاحتفالات والأعراس، لكنه ترك الموسيقى وعمل بالتجارة بعد انتقاله إلى اسطنبول.

ابراهيم تاتليس دينه

لم يذكر إبراهيم تاتليس أي تفاصيل تتعلق بدينه، ولكن من خلال ما نُشر عن شخصيته تبين أنه يعتنق الدين الإسلامي، حيث أنه ينحدر من أسرة عربية مسلمة ملتزمة بتعاليم الدين الإسلامي، بالإضافة إلى اسمه إبراهيم واسم والده أحمد، وكثيرًا ما يظهر مع والدته بالحجاب، فقد أحب الغناء منذ صغره، وكان يمارس هذه الهواية في الحفلات والأعراس.

من هي ابنة ابراهيم تاتليس

تزوج إبراهيم تاتليس أكثر من مرة في حياته وأنجب خمس بنات، وأسماء بنات إبراهيم تاتليسيس كالتالي

ديلان شيتاك تاتلز تبلغ من العمر 33 عامًا.

الثرثرة الذهبية رزقها بزوجته عدلات دوراك.

– الملك زبيدة تاتليس أنجبها من زوجته الممثلة بريهان سافاس.

إليف آدا تاتلز ولد لزوجته إشيجول يلدز، وهي أصغر بناته.

وفاة ابراهيم تاتلز

تداول معجبو ومتابعو الفنان إبراهيم تاتليس، خبر وفاته بعد تعرضه لحادث مروري صباح الجمعة، حيث أكدت مصادر رسمية اصطدام سيارة تاتليس بشاحنة على الطريق، وانحراف السيارة عن مكانها. وسقطت في الهاوية، وبعد ساعات من الحادث، خرج الفنان إبراهيم بفيديو على صفحته على إنستجرام يؤكد أنه بصحة جيدة، ونفى كل الشائعات التي انتشرت عن وفاته.

إبراهيم تاتليس الحسابات الرسمية

يمتلك إبراهيم تاتليس عدة حسابات رسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وحساباته الرسمية كالتالي

يمكنك متابعة Ibrahim Tattles على Instagram.

يمكنكم متابعة الفنان ابراهيم تاتليس عبر تويتر “”.

يمكنك متابعة ابراهيم تاتلز على موقع يوتيوب.

من هو ابراهيم تاتلس ويكيبيديا ، يعتبر من الفنانين البارزين داخل دولة تركيا ، وحاز على شعبية كبيرة خلال وقت قصير ، حقق العديد من النجاحات نتيجة قيام بتقديم العديد من الاعمال الفنية الغنائية التركية ، وإرتبط اسمه بالفن الشعبي التركي .