من هو احسان المنذر السيرة الذاتية ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي من هو احسان المنذر السيرة الذاتية ، وهو احد الأسئلة التي سادت في الفترة الأخيرة نتيجة اشتهاره بالموسيقار الراحل إحسان المنذر منذ طفولته بحبه للموسيقى ، رغم انتقاله من المجال الموسيقي إلى الدراسة الجامعية إلا أنه عاد ليكتشف موهبته في العزف والتلحين ، تابعوا معنا .

من هو إحسان المنذر – ويكيبيديا

إحسان المنذر موسيقي ومغني ومغني لبناني. ولد في بيروت، وأظهر حبه للموسيقى منذ طفولته. لذلك دخل إحسان المعهد الوطني (القسم الغربي) لدراسة البيانو والنظريات منذ عام 1959 م، كما تلقى دروسًا خصوصية مع الأستاذ الروسي تشيسكينوف (في منزله – رأس بيروت)، بالإضافة إلى دروس مع الأستاذ زياد الرحباني، ثم سافر إلى القاهرة وحصل على “التوجيهي”، وبعدها التحق بجامعة عين شمس لدراسة العلوم النفسية والاجتماعية، وعاد عام 1967 إلى بيروت، والتحق بكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية لدراسة السياسة والاقتصاد.

إحسان المنذر يدخل عالم الموسيقى

بعد عامين من عودته إلى بيروت، تخلى عن دراسته الجامعية بعد اكتشاف هويته الحقيقية في الموسيقى، فسافر إلى إيطاليا (1970) حيث التحق بالمعاهد الخاصة في ميلانو، ودرس التأليف الموسيقي، وبدأ العزف على البيانو والغناء (في عام 1970). ست لغات) في الفنادق والحفلات الخاصة، وعمل مترجمًا في القنصلية اللبنانية (ميلانو)، ثم عاد إلى بيروت عام 1979 للعزف والغناء في فندق الكومودور، وفي عام 1985 ترأس قسم الموسيقى في الإذاعة اللبنانية.

سيرة احسان المنذر

تتلخص سيرة الموسيقار إحسان المنذر في المعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل احسان المنذر.

الكنية ابو فراس.

تاريخ الميلاد خلال سنة 1947 م.

مكان الميلاد بيروت عاصمة لبنان.

العمر 75 سنة.

الدين يلتزم بالإسلام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الأبناء ولدان (فراس، آية).

التعليم شهادة جامعية.

المهنة مغني، ملحن، عازف.

سبب الشهرة تأليف الأغاني المشهورة.

تاريخ الوفاة 3 أغسطس 2022 م.

سبب وفاة احسان المنذر

سبب وفاة الموسيقار اللبناني إحسان المنذر مرض عضال، إذ أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في لبنان، اليوم الأربعاء 3 آب 2022 م، وفاة الملحن والفنان إحسان المنذر، بعد فترة طويلة. يعاني من مرض عضال، حيث أنه يرهق جسده الضعيف، فلم يعد يقبل جسده. لا دواء، مما فاقم الوضع بإعلان وفاته، وأثارت خبر وفاته الحزن في الشارع اللبناني بسبب شعبية وحب الفنان لأبناء وطنه.

من هي زوجة احسان المنذر

زوجة الموسيقار إحسان المنذر هي السيدة كارول شهود، لبنانية ولدت عام 1985 م، ورغم قلة المعلومات الموثقة عنها، يذكر الموسيقار إحسان المنذر أن زوجته من داعميه الرئيسيين. في حياته الفنية، ودائما كانت تقدم له دعما كبيرا، والجدير بالذكر أنه كان معها ولدان، ابنة “فراس” وابنة “آية”.

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